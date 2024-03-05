В Кировской области в результате столкновения легковой «Тойоты» и КамАЗа, погибли сотрудники пермской полиции. ДТП произошло на федеральной автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» 1 марта.
«В иномарке находилось двое сотрудников Госавтоинспекции Пермского края. На пассажирском сиденье находилась майор Альфия. Она работала в правоохранительных органах с 2001 года. В 2016 служила в контрольно-профилактическом подразделении Управления ГИБДД по Пермскому краю», — рассказала изданию «КП-Пермь» сестра погибшей Рушана. Она добавила, что ее родственница скончалась в больнице от тяжелых травм, полученных в результате автоаварии.
Вторым погибшим является 46-летний мужчина. Подробности ДТП приводятся на странице Госавтоинспекции Кировской области в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что легковушка и грузовик столкнулись в Омутнинском районе на 751 км федеральной автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь».
По информации СМИ, у погибшей сотрудницы пермской полиции осталось двое маленьких детей. Похороны погибших состоятся 6 марта.
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