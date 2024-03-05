В Кировской области на федеральной трассе погибли пермские полицейские. Фото

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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, дпс
ДТП произошло 1 марта Фото:

В Кировской области в результате столкновения легковой «Тойоты» и КамАЗа, погибли сотрудники пермской полиции. ДТП произошло на федеральной автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» 1 марта.

«В иномарке находилось двое сотрудников Госавтоинспекции Пермского края. На пассажирском сиденье находилась майор Альфия. Она работала в правоохранительных органах с 2001 года. В 2016 служила в контрольно-профилактическом подразделении Управления ГИБДД по Пермскому краю», — рассказала изданию «КП-Пермь» сестра погибшей Рушана. Она добавила, что ее родственница скончалась в больнице от тяжелых травм, полученных в результате автоаварии.

Вторым погибшим является 46-летний мужчина. Подробности ДТП приводятся на странице Госавтоинспекции Кировской области в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что легковушка и грузовик столкнулись в Омутнинском районе на 751 км федеральной автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь».

По информации СМИ, у погибшей сотрудницы пермской полиции осталось двое маленьких детей. Похороны погибших состоятся 6 марта.

От столкновения с грузовиком легковушка превратилась в груду металла
От столкновения с грузовиком легковушка превратилась в груду металла
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В Кировской области в результате столкновения легковой «Тойоты» и КамАЗа, погибли сотрудники пермской полиции. ДТП произошло на федеральной автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» 1 марта. «В иномарке находилось двое сотрудников Госавтоинспекции Пермского края. На пассажирском сиденье находилась майор Альфия. Она работала в правоохранительных органах с 2001 года. В 2016 служила в контрольно-профилактическом подразделении Управления ГИБДД по Пермскому краю», — рассказала изданию «КП-Пермь» сестра погибшей Рушана. Она добавила, что ее родственница скончалась в больнице от тяжелых травм, полученных в результате автоаварии. Вторым погибшим является 46-летний мужчина. Подробности ДТП приводятся на странице Госавтоинспекции Кировской области в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что легковушка и грузовик столкнулись в Омутнинском районе на 751 км федеральной автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». По информации СМИ, у погибшей сотрудницы пермской полиции осталось двое маленьких детей. Похороны погибших состоятся 6 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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