В ХМАО врачи провели уникальную операцию по спасению младенца

Хирурги из ХМАО установили младенцу катетер в мочевой пузырь для оттока ликвора

06 марта 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

В Сургуте хирурги провели уникальную операцию по спасению младенца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО нейрохирурги установили младенцу катетер для оттока спинномозговой жидкости в мочевой пузырь. Из-за врожденных особенностей ребенка врачам пришлось искать нестандартный способ шунтирования. В регионе такую операцию провели впервые, сообщила сургутская травмбольница в своем telegram-канале.



«В Сургутской травмбольнице завершился курс лечения ребенка с постгеморрагической гидроцефалией. Это последствие перенесенного внутрижелудочкового кровоизлияния, которое часто встречается у недоношенных детей. При гидроцефалии в желудочках головного мозга скапливается спинномозговая жидкость (ликвор)https://ps.ura.news/305114, чтобы обеспечить ее отток, выполняют вентрикулоперитонеальное шунтирование — подкожно устанавливают катетер», — говорится в сообщении.



Младенцу стандартный способ шунтирования не подошел из-за врожденных особенностей. Тогда врачи решили установить катетер в мочевой пузырь маленького пациента. «Остановились на очень редком, уникальном методе шунтирования, когда катетер помещается в мочевой пузырь. В Югре таких операций не делали», — отметила главный детский нейрохирург ХМАО и УрФО Елена Богословская.



Ранее URA.RU сообщало, что врачи детской окружной больницы Нижневартовска провели сложнейшую операцию по реконструкции половых органов маленькому пациенту из Челябинска. Материал для пересадки хирурги взяли из слизистой щеки мальчика. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО нейрохирурги установили младенцу катетер для оттока спинномозговой жидкости в мочевой пузырь. Из-за врожденных особенностей ребенка врачам пришлось искать нестандартный способ шунтирования. В регионе такую операцию провели впервые, сообщила сургутская травмбольница в своем telegram-канале. «В Сургутской травмбольнице завершился курс лечения ребенка с постгеморрагической гидроцефалией. Это последствие перенесенного внутрижелудочкового кровоизлияния, которое часто встречается у недоношенных детей. При гидроцефалии в желудочках головного мозга скапливается спинномозговая жидкость (ликвор)https://ps.ura.news/305114, чтобы обеспечить ее отток, выполняют вентрикулоперитонеальное шунтирование — подкожно устанавливают катетер», — говорится в сообщении. Младенцу стандартный способ шунтирования не подошел из-за врожденных особенностей. Тогда врачи решили установить катетер в мочевой пузырь маленького пациента. «Остановились на очень редком, уникальном методе шунтирования, когда катетер помещается в мочевой пузырь. В Югре таких операций не делали», — отметила главный детский нейрохирург ХМАО и УрФО Елена Богословская. Ранее URA.RU сообщало, что врачи детской окружной больницы Нижневартовска провели сложнейшую операцию по реконструкции половых органов маленькому пациенту из Челябинска. Материал для пересадки хирурги взяли из слизистой щеки мальчика.