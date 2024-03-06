Силовики раскрыли, где нашли труп свердловчанина, пропавшего месяц назад

Под Каменском-Уральским в сугробе нашли труп мужчины

07 марта 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Тело скончавшегося мужчины нашли полицейские (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Труп Владислава Лелекова, пропавшего 1 февраля, нашли в снегу в 200 метрах от одного из домов в поселке Мартюш Каменска-Уральского (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в СУ СК по Свердловской области. «Его тело без внешних признаков криминальной смерти было обнаружено 29 февраля на участке местности, расположенном на расстоянии около 200 метров к северу от одного из домов на улице Ленина в Мартюше. По предварительным данным, смерть наступила от переохлаждения», — сообщили в силовом ведомстве. Тело мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи опрашивают родственников и знакомых мужчины. В полиции Каменска-Уральского добавили агентству, что ранее скончавшийся был судим. «А живым в последний раз его видели 3 февраля. Тогда он был одет в полосатую кофту и трико с лампасами», — пояснили в МО МВД России «Каменск-Уральский». О том, что мужчина пропал URA.RU сообщило 14 февраля. Его поисками занимались полицейские и волонтеры. Мужчине было 45 лет.

Труп Владислава Лелекова, пропавшего 1 февраля, нашли в снегу в 200 метрах от одного из домов в поселке Мартюш Каменска-Уральского (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в СУ СК по Свердловской области. «Его тело без внешних признаков криминальной смерти было обнаружено 29 февраля на участке местности, расположенном на расстоянии около 200 метров к северу от одного из домов на улице Ленина в Мартюше. По предварительным данным, смерть наступила от переохлаждения», — сообщили в силовом ведомстве. Тело мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи опрашивают родственников и знакомых мужчины. В полиции Каменска-Уральского добавили агентству, что ранее скончавшийся был судим. «А живым в последний раз его видели 3 февраля. Тогда он был одет в полосатую кофту и трико с лампасами», — пояснили в МО МВД России «Каменск-Уральский». О том, что мужчина пропал URA.RU сообщило 14 февраля. Его поисками занимались полицейские и волонтеры. Мужчине было 45 лет.