06 марта 2024

Силовики раскрыли, где нашли труп свердловчанина, пропавшего месяц назад

Под Каменском-Уральским в сугробе нашли труп мужчины
© Служба новостей «URA.RU»
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Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
Тело скончавшегося мужчины нашли полицейские (архивное фото) Фото:

Труп Владислава Лелекова, пропавшего 1 февраля, нашли в снегу в 200 метрах от одного из домов в поселке Мартюш Каменска-Уральского (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в СУ СК по Свердловской области.

«Его тело без внешних признаков криминальной смерти было обнаружено 29 февраля на участке местности, расположенном на расстоянии около 200 метров к северу от одного из домов на улице Ленина в Мартюше. По предварительным данным, смерть наступила от переохлаждения», — сообщили в силовом ведомстве. Тело мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи опрашивают родственников и знакомых мужчины.

В полиции Каменска-Уральского добавили агентству, что ранее скончавшийся был судим. «А живым в последний раз его видели 3 февраля. Тогда он был одет в полосатую кофту и трико с лампасами», — пояснили в МО МВД России «Каменск-Уральский».

О том, что мужчина пропал URA.RU сообщило 14 февраля. Его поисками занимались полицейские и волонтеры. Мужчине было 45 лет.

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Труп Владислава Лелекова, пропавшего 1 февраля, нашли в снегу в 200 метрах от одного из домов в поселке Мартюш Каменска-Уральского (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в СУ СК по Свердловской области. «Его тело без внешних признаков криминальной смерти было обнаружено 29 февраля на участке местности, расположенном на расстоянии около 200 метров к северу от одного из домов на улице Ленина в Мартюше. По предварительным данным, смерть наступила от переохлаждения», — сообщили в силовом ведомстве. Тело мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи опрашивают родственников и знакомых мужчины. В полиции Каменска-Уральского добавили агентству, что ранее скончавшийся был судим. «А живым в последний раз его видели 3 февраля. Тогда он был одет в полосатую кофту и трико с лампасами», — пояснили в МО МВД России «Каменск-Уральский». О том, что мужчина пропал URA.RU сообщило 14 февраля. Его поисками занимались полицейские и волонтеры. Мужчине было 45 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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