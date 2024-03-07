Правительство раскрыло, насколько вырастут пенсии в России

С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 7,5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Рубли. Тюмень
Повышение пенсии коснется более четырех миллионов человек, рассказали в правительстве Фото:

С 1 апреля 2024 году социальные пенсии вырастут на 7,5%. Об этом рассказали в правительстве РФ.

«С 1 апреля на 7,5% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. Среди них: военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф», — сообщает правительство в своем telegram-канале.

Также повышение выплат коснется и участников Великой Отечественной войны. Кроме того, социальные пенсии получат граждане, у которых нет необходимого стажа для начисления выплат.

Такие изменения затронут более четырех миллионов человек. Для этих целей будут выделено почти 37,5 миллиарда рублей. Ранее URA.RU подробно рассказывало о том, кого коснутся повышения пенсий в 2024 году.

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С 1 апреля 2024 году социальные пенсии вырастут на 7,5%. Об этом рассказали в правительстве РФ. «С 1 апреля на 7,5% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. Среди них: военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф», — сообщает правительство в своем telegram-канале. Также повышение выплат коснется и участников Великой Отечественной войны. Кроме того, социальные пенсии получат граждане, у которых нет необходимого стажа для начисления выплат. Такие изменения затронут более четырех миллионов человек. Для этих целей будут выделено почти 37,5 миллиарда рублей. Ранее URA.RU подробно рассказывало о том, кого коснутся повышения пенсий в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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