Правительство раскрыло, насколько вырастут пенсии в России

С 1 апреля 2024 году социальные пенсии вырастут на 7,5%. Об этом рассказали в правительстве РФ.
«С 1 апреля на 7,5% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. Среди них: военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф», — сообщает правительство в своем
Также повышение выплат коснется и участников Великой Отечественной войны. Кроме того, социальные пенсии получат граждане, у которых нет необходимого стажа для начисления выплат.
Такие изменения затронут более четырех миллионов человек. Для этих целей будут выделено почти 37,5 миллиарда рублей. Ранее URA.RU подробно рассказывало о том, кого коснутся повышения пенсий в 2024 году.
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