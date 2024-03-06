06 марта 2024

В ХМАО вор обокрал пекарню ради подарка на 8 Марта

© Служба новостей «URA.RU»
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Темный переулок. Тюмень, тень, бандитизм, преступник, мужчина, силуэт, темный переулок
Парень пошел на кражу, чтобы купить подарок возлюбленной на 8 Марта Фото:

Полиция Нижневартовска задержала 23-летнего парня, который украл в пекарне платежный терминал и женскую сумку с деньгами, чтобы купить подарок девушке на 8 Марта. Выйти на след вора помогла служебная собака, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Ранее не судимый 23-летний вартовчанин в содеянном сознался и пояснил, что сумку и терминал планировал продать, а на вырученные деньги приобрести подарок к 8 Марта для своей возлюбленной», — сообщает пресс-служба ведомства. В отношении вартовчанина возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Нижневартовска пытался украсть шары с городской елки. Его вовремя заметили рабочие, которые разбирали ледяной городок.

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Полиция Нижневартовска задержала 23-летнего парня, который украл в пекарне платежный терминал и женскую сумку с деньгами, чтобы купить подарок девушке на 8 Марта. Выйти на след вора помогла служебная собака, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «Ранее не судимый 23-летний вартовчанин в содеянном сознался и пояснил, что сумку и терминал планировал продать, а на вырученные деньги приобрести подарок к 8 Марта для своей возлюбленной», — сообщает пресс-служба ведомства. В отношении вартовчанина возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Он находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что житель Нижневартовска пытался украсть шары с городской елки. Его вовремя заметили рабочие, которые разбирали ледяной городок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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