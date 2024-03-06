В ХМАО вор обокрал пекарню ради подарка на 8 Марта

Полиция Нижневартовска задержала 23-летнего парня, который украл в пекарне платежный терминал и женскую сумку с деньгами, чтобы купить подарок девушке на 8 Марта. Выйти на след вора помогла служебная собака, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.
«Ранее не судимый 23-летний вартовчанин в содеянном сознался и пояснил, что сумку и терминал планировал продать, а на вырученные деньги приобрести подарок к 8 Марта для своей возлюбленной», — сообщает пресс-служба ведомства. В отношении вартовчанина возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Он находится под подпиской о невыезде.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Нижневартовска пытался украсть шары с городской елки. Его вовремя заметили рабочие, которые разбирали ледяной городок.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.