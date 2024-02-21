21 февраля 2024

Житель Нижневартовска пытался украсть шары с городской елки

© Служба новостей «URA.RU»
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Эспланада. Пермь , елка, игрушки, новогодняя елка, новый год
Рабочие вовремя заметили вартовчанина и шары пришлось вернуть Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) местный житель пытался унести два шара, которые украшали новогоднюю елку на площади «Нефтяников». Об инциденте рассказал один из рабочих, принимающих участие в разборке ледяного городка.

«Вартовчанин пытался украсть два новогодних шарика, когда рабочие разбирали елку на площади Нефтяников», — сообщается в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский». Любителя новогодних украшений вовремя заметили рабочие, окликнули и попросили все вернуть.

К разбору ледяного городка рабочие приступили 21 февраля. На данный момент все ледяные фигуры разрушены и готовятся к вывозу. Функционировать на площади пока будут только две ледяные горки. Новогоднюю елку планируется разобрать в ближайшие дни.

Открытие ледового городка в Нижневартовске состоялось 23 декабря 2023 года. Накануне официального открытия из-за потепления ледяные фигуры начали таять. Также вышла из строя подсветка новогодней елки.

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В Нижневартовске (ХМАО) местный житель пытался унести два шара, которые украшали новогоднюю елку на площади «Нефтяников». Об инциденте рассказал один из рабочих, принимающих участие в разборке ледяного городка. «Вартовчанин пытался украсть два новогодних шарика, когда рабочие разбирали елку на площади Нефтяников», — сообщается в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский». Любителя новогодних украшений вовремя заметили рабочие, окликнули и попросили все вернуть. К разбору ледяного городка рабочие приступили 21 февраля. На данный момент все ледяные фигуры разрушены и готовятся к вывозу. Функционировать на площади пока будут только две ледяные горки. Новогоднюю елку планируется разобрать в ближайшие дни. Открытие ледового городка в Нижневартовске состоялось 23 декабря 2023 года. Накануне официального открытия из-за потепления ледяные фигуры начали таять. Также вышла из строя подсветка новогодней елки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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