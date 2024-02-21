Житель Нижневартовска пытался украсть шары с городской елки

В Нижневартовске (ХМАО) местный житель пытался унести два шара, которые украшали новогоднюю елку на площади «Нефтяников». Об инциденте рассказал один из рабочих, принимающих участие в разборке ледяного городка.
«Вартовчанин пытался украсть два новогодних шарика, когда рабочие разбирали елку на площади Нефтяников», — сообщается в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский». Любителя новогодних украшений вовремя заметили рабочие, окликнули и попросили все вернуть.
К разбору ледяного городка рабочие приступили 21 февраля. На данный момент все ледяные фигуры разрушены и готовятся к вывозу. Функционировать на площади пока будут только две ледяные горки. Новогоднюю елку планируется разобрать в ближайшие дни.
Открытие ледового городка в Нижневартовске состоялось 23 декабря 2023 года. Накануне официального открытия из-за потепления ледяные фигуры начали таять. Также вышла из строя подсветка новогодней елки.
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