Житель Нижневартовска пытался украсть шары с городской елки

22 февраля 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

Рабочие вовремя заметили вартовчанина и шары пришлось вернуть Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) местный житель пытался унести два шара, которые украшали новогоднюю елку на площади «Нефтяников». Об инциденте рассказал один из рабочих, принимающих участие в разборке ледяного городка. «Вартовчанин пытался украсть два новогодних шарика, когда рабочие разбирали елку на площади Нефтяников», — сообщается в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский». Любителя новогодних украшений вовремя заметили рабочие, окликнули и попросили все вернуть. К разбору ледяного городка рабочие приступили 21 февраля. На данный момент все ледяные фигуры разрушены и готовятся к вывозу. Функционировать на площади пока будут только две ледяные горки. Новогоднюю елку планируется разобрать в ближайшие дни. Открытие ледового городка в Нижневартовске состоялось 23 декабря 2023 года. Накануне официального открытия из-за потепления ледяные фигуры начали таять. Также вышла из строя подсветка новогодней елки.

В Нижневартовске (ХМАО) местный житель пытался унести два шара, которые украшали новогоднюю елку на площади «Нефтяников». Об инциденте рассказал один из рабочих, принимающих участие в разборке ледяного городка. «Вартовчанин пытался украсть два новогодних шарика, когда рабочие разбирали елку на площади Нефтяников», — сообщается в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский». Любителя новогодних украшений вовремя заметили рабочие, окликнули и попросили все вернуть. К разбору ледяного городка рабочие приступили 21 февраля. На данный момент все ледяные фигуры разрушены и готовятся к вывозу. Функционировать на площади пока будут только две ледяные горки. Новогоднюю елку планируется разобрать в ближайшие дни. Открытие ледового городка в Нижневартовске состоялось 23 декабря 2023 года. Накануне официального открытия из-за потепления ледяные фигуры начали таять. Также вышла из строя подсветка новогодней елки.