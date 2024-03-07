Сургутяне скупили билеты на показы «Дюна 2» в праздник 8 марта

Жители Сургута (ХМАО) раскупили билеты на сеансы фильма «Дюна: Часть вторая» в праздничный день 8 марта. Киноленту показывают в городских кинотеатрах вопреки западным санкциям. Сама премьера состоялась в Сургуте еще 7 марта.
«Пол Атрейдес объединяется с Чани и фрименами, стремясь отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью», — говорится в афише, опубликованной на сайте кинотеатров. Всего на 8 марта было запланировано 12 сеансов, из них билеты остались только на пару вечерних показов. Большинство же билетов были раскуплены еще вчера, в день премьеры второй части «Дюны» в Сургуте.
В Ханты-Мансийске показы нового фильма также оказались востребованы 8 марта. «Нет свободных мест», — указано на сайте местного кинотеатра. А в Нижневартовске о прокате «Дюны» пока не заявляли.
В честь международного женского дня в некоторых кинотеатрах ХМАО устроили бесплатные показы фильма «Девчата». На протяжении дня киноленту транслировали на больших экранах несколько раз.
Ранее URA.RU рассказывало, что предпоказ нового мультфильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» вызвал ажиотаж у жителей Сургута. Билеты на сеанс раскупили за несколько дней до премьеры.
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