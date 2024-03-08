Офицер НАТО растерялся из-за уничтожения кассетных бомб, необходимых ВСУ

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США ликвидируют склады с кассетными бомбами и другими боеприпасами Фото:

США ликвидируют кассетные бомбы, так и непереданные ВСУ. Свое возмущения по этому поводу выразил капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

«Четыре миллиона снарядов у нас. Говорят, голод на Украине со снарядами, то есть хлеба нет, а мы этот хлеб уничтожаем в Америке, уничтожаем кассетные бомбы, но Украине не даем. Я не понимаю!» — растеряно воскликнул Табах. Свое интервью он дал украинскому YouTube-каналу «Да, это так».

Ранее в зоне СВО уничтожили дефицитные образцы оружия НАТО. Несколько американских танков Abrams были поражены с помощью танковых управляемых ракет (ТУР) «Инвар».

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США ликвидируют кассетные бомбы, так и непереданные ВСУ. Свое возмущения по этому поводу выразил капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах. «Четыре миллиона снарядов у нас. Говорят, голод на Украине со снарядами, то есть хлеба нет, а мы этот хлеб уничтожаем в Америке, уничтожаем кассетные бомбы, но Украине не даем. Я не понимаю!» — растеряно воскликнул Табах. Свое интервью он дал украинскому YouTube-каналу «Да, это так». Ранее в зоне СВО уничтожили дефицитные образцы оружия НАТО. Несколько американских танков Abrams были поражены с помощью танковых управляемых ракет (ТУР) «Инвар».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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