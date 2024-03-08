США ликвидируют склады с кассетными бомбами и другими боеприпасами
США ликвидируют кассетные бомбы, так и непереданные ВСУ. Свое возмущения по этому поводу выразил капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.
«Четыре миллиона снарядов у нас. Говорят, голод на Украине со снарядами, то есть хлеба нет, а мы этот хлеб уничтожаем в Америке, уничтожаем кассетные бомбы, но Украине не даем. Я не понимаю!» — растеряно воскликнул Табах. Свое интервью он дал украинскому YouTube-каналу «Да, это так».
Ранее в зоне СВО уничтожили дефицитные образцы оружия НАТО. Несколько американских танков Abrams были поражены с помощью танковых управляемых ракет (ТУР) «Инвар».
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