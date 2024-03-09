09 марта 2024
08 марта 2024

Губернатор Комарова проверила готовность к сдаче главного долгостроя ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещение с Патрушевым. Курган, топ, комарова наталья
Комарова посетила проблемные тройки Нижневартовска Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в праздничные выходные посетила Нижневартовск с рабочим визитом. Она проверила ход строительства окружной больницы-долгостроя на 1 100 коек. В настоящее время готовность объекта составляет 99%.

«Губернатор Югры проверила ход строительства социальных объектов окружного значения в Нижневартовске. Особое внимание было уделено строительству окружной больницы на 1 100 коек. Сегодня готовность многопрофильной больницы — 99%», — сообщают итоги визита губернатора власти округа в соцсети. Более половины объекта введены в эксплуатацию. До конца марта 2024 года генподрядчик должен устранить все замечания и выйти на финальную проверку жилстройнадзора.

В рамках визита также осмотрели детский сад на 320 мест в 21 микрорайоне. Возведение объекта завершается, в нем уже установлено необходимое оборудование. Степень готовности — 78%.

В конце февраля проблемные стройки Нижневартовска проинспектировал вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев. По итогам визита он отметил, что в городе существует проблема предоставления финансовых траншей, и потребовал от местной администрации наладить систему доведения средств до подрядчиков.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова в праздничные выходные посетила Нижневартовск с рабочим визитом. Она проверила ход строительства окружной больницы-долгостроя на 1 100 коек. В настоящее время готовность объекта составляет 99%. «Губернатор Югры проверила ход строительства социальных объектов окружного значения в Нижневартовске. Особое внимание было уделено строительству окружной больницы на 1 100 коек. Сегодня готовность многопрофильной больницы — 99%», — сообщают итоги визита губернатора власти округа в соцсети. Более половины объекта введены в эксплуатацию. До конца марта 2024 года генподрядчик должен устранить все замечания и выйти на финальную проверку жилстройнадзора. В рамках визита также осмотрели детский сад на 320 мест в 21 микрорайоне. Возведение объекта завершается, в нем уже установлено необходимое оборудование. Степень готовности — 78%. В конце февраля проблемные стройки Нижневартовска проинспектировал вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев. По итогам визита он отметил, что в городе существует проблема предоставления финансовых траншей, и потребовал от местной администрации наладить систему доведения средств до подрядчиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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