Губернатор Комарова проверила готовность к сдаче главного долгостроя ХМАО

Комарова посетила проблемные тройки Нижневартовска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в праздничные выходные посетила Нижневартовск с рабочим визитом. Она проверила ход строительства окружной больницы-долгостроя на 1 100 коек. В настоящее время готовность объекта составляет 99%.

«Губернатор Югры проверила ход строительства социальных объектов окружного значения в Нижневартовске. Особое внимание было уделено строительству окружной больницы на 1 100 коек. Сегодня готовность многопрофильной больницы — 99%», — сообщают итоги визита губернатора власти округа в соцсети. Более половины объекта введены в эксплуатацию. До конца марта 2024 года генподрядчик должен устранить все замечания и выйти на финальную проверку жилстройнадзора.

В рамках визита также осмотрели детский сад на 320 мест в 21 микрорайоне. Возведение объекта завершается, в нем уже установлено необходимое оборудование. Степень готовности — 78%.

В конце февраля проблемные стройки Нижневартовска проинспектировал вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев. По итогам визита он отметил, что в городе существует проблема предоставления финансовых траншей, и потребовал от местной администрации наладить систему доведения средств до подрядчиков.