112: в аэропорту Санкт-Петербурга ввели план «Ковер»

В Санкт-Петербурге ввели план «Ковер»
План «Ковер» был введен в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково введен план „Ковер“», — передают авторы канала. В свою очередь в Росавиации подчеркнули, что в аэропорту введены ограничения на перелеты для соблюдения безопасности.
План «Ковер» по-другому называется — «закрытое небо». В зоне действия самолетам необходимо приземлиться в ближайшем аэропорту.
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