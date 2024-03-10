112: в аэропорту Санкт-Петербурга ввели план «Ковер»

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В Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» Фото:

План «Ковер» был введен в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково введен план „Ковер“», — передают авторы канала. В свою очередь в Росавиации подчеркнули, что в аэропорту введены ограничения на перелеты для соблюдения безопасности.

План «Ковер» по-другому называется — «закрытое небо». В зоне действия самолетам необходимо приземлиться в ближайшем аэропорту.

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План «Ковер» был введен в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает telegram-канал 112. «В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково введен план „Ковер“», — передают авторы канала. В свою очередь в Росавиации подчеркнули, что в аэропорту введены ограничения на перелеты для соблюдения безопасности. План «Ковер» по-другому называется — «закрытое небо». В зоне действия самолетам необходимо приземлиться в ближайшем аэропорту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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