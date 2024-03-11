Ирина Текслер побывала на премьере фильма о танкистах-добровольцах в Челябинске

Текслер отметила, премьера фильма приурочена к дате, которую в регионе отмечают впервые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина рассказала о дне народного подвига, который в Челябинской области отмечается впервые. В честь памятной даты состоялась презентация фильма о танкистах-добровольцах «Уральская ярость: „Черные ножи“ — освободители Европы», на которой побывала жена главы региона.

«Сегодня мы впервые отмечаем День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. В честь этого события сегодня открывается замечательный исторический проект в музее «Россия — моя история», важной частью которого является премьера короткометражного фильма нашего челябинского журналиста Романа Грибанова «Уральская ярость: «Черные ножи» — освободители Европы», — сообщила Текслер в своем telegram-канале.

Супруга губернатора отметила, отличительной особенностью короткометражного фильма о танкистах-добровольцах стали натурные съемки, которые легли в основу художественной составляющей кинокартины. Съемки фильма проходили в Челябинске, Златоусте и поселке Нагорном.

В основе картины — история Уральского добровольческого танкового корпуса, который являлся уникальным соединением, где все необходимое закупалось на народные пожертвования. Служили в его составе только добровольцы из Челябинской, Свердловской, Пермской областей. Корпус пользовался большой популярностью, на одно место претендовали до 18 парней и мужчин.

В отряде воевали только лучшие, что подтверждают подвиги, совершенные на Курской дуге, при освобождении Украины и Польши и при взятии Берлина, Праги и Львова. Поскольку ребята носили с собой танковый нож в черных ножнах и с вороненой гардой, фашисты уральских добровольцев прозвали «Дивизией черных ножей». По словам Текслер, выставка, которая рассказывает об истории создания картины, призвана еще лучше понять фильм и погрузиться в события.

Супруга губернатора Ирина Текслер рассказала о празднике, который в регионе отмечается впервые Фото: телеграм-канал Ирины Текслер

В честь памятной даты состоялась презентация фильма о танкистах-добровольцах «Уральская ярость: „Черные ножи“ — освободители Европы» Фото: телеграм-канал Ирины Текслер

Супруга губернатора отметила, что отличительной особенностью короткометражного фильма о танкистах-добровольцах стали натурные съемки, которые легли в основу художественной составляющей кинокартины Фото: телеграм-канал Ирины Текслер

Съемки фильма проходили в Челябинске, Златоусте и поселке Нагорном Фото: телеграм-канал Ирины Текслер