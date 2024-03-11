В Перми из-за аварийного ремонта перекроют Красавинский мост

В мае 2024 года, с наступлением устойчивых положительных температур, в Перми для аварийного ремонта перекроют Красавинский мост. Это необходимо для устранения дефектов деформационного шва.
«В этом месте находятся сразу два моста – левый и правый. Для аварийного ремонта будут перекрывать только один из них – нижний, расположенный по течению Камы. Это нужно, поскольку при таких работах недопустимы вибрации от транспорта. Сооружению требуется и серьезный капитальный ремонт. Проектная документация для этого практически готова», — рассказал телеканалу «Ветта» руководитель ФКУ Упрдор «Прикамье» Анатолий Дашкевич.
По словам чиновника, капремонт Красавинского моста запланирован на 2024-2026 годы. Во время активных работ будет попеременно организовано движение автомобильного транспорта сначала по одной части сооружения, затем по другой.
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