11 марта 2024

В Перми из-за аварийного ремонта перекроют Красавинский мост

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрывать Красавинский мост планируют в мае
Перекрывать Красавинский мост планируют в мае Фото:

В мае 2024 года, с наступлением устойчивых положительных температур, в Перми для аварийного ремонта перекроют Красавинский мост. Это необходимо для устранения дефектов деформационного шва.

«В этом месте находятся сразу два моста – левый и правый. Для аварийного ремонта будут перекрывать только один из них – нижний, расположенный по течению Камы. Это нужно, поскольку при таких работах недопустимы вибрации от транспорта. Сооружению требуется и серьезный капитальный ремонт. Проектная документация для этого практически готова», — рассказал телеканалу «Ветта» руководитель ФКУ Упрдор «Прикамье» Анатолий Дашкевич.

По словам чиновника, капремонт Красавинского моста запланирован на 2024-2026 годы. Во время активных работ будет попеременно организовано движение автомобильного транспорта сначала по одной части сооружения, затем по другой.

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В мае 2024 года, с наступлением устойчивых положительных температур, в Перми для аварийного ремонта перекроют Красавинский мост. Это необходимо для устранения дефектов деформационного шва. «В этом месте находятся сразу два моста – левый и правый. Для аварийного ремонта будут перекрывать только один из них – нижний, расположенный по течению Камы. Это нужно, поскольку при таких работах недопустимы вибрации от транспорта. Сооружению требуется и серьезный капитальный ремонт. Проектная документация для этого практически готова», — рассказал телеканалу «Ветта» руководитель ФКУ Упрдор «Прикамье» Анатолий Дашкевич. По словам чиновника, капремонт Красавинского моста запланирован на 2024-2026 годы. Во время активных работ будет попеременно организовано движение автомобильного транспорта сначала по одной части сооружения, затем по другой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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