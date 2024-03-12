На СВО погиб пермский ветеран войны в Чечне Александр Прокофьев

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Прощание с погибшим бойцом состоится 13 марта в Краснокамске Фото:

В Пермском крае простятся с ветераном первой чеченской кампании Александром Прокофьевым. Он погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения СВО.

«В ходе СВО героически погиб младший сержант Прокофьев Александр Александрович. Уроженец Магнитогорска, с 16 лет жил в Краснокамске. Был призван на срочную службу. Участвовал в первой чеченской кампании, имел статус ветерана боевых действий. Погиб при выполнении боевого задания под Новомихайловкой», — сообщила администрация Краснокамского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Власти уточнили, что за проявленный героизм Александр Прокофьев посмертно представлен к государственной награде. Прощание с погибшим состоится 13 марта в 11:00 в краснокамском ДК Гознака.

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В Пермском крае простятся с ветераном первой чеченской кампании Александром Прокофьевым. Он погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения СВО. «В ходе СВО героически погиб младший сержант Прокофьев Александр Александрович. Уроженец Магнитогорска, с 16 лет жил в Краснокамске. Был призван на срочную службу. Участвовал в первой чеченской кампании, имел статус ветерана боевых действий. Погиб при выполнении боевого задания под Новомихайловкой», — сообщила администрация Краснокамского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Власти уточнили, что за проявленный героизм Александр Прокофьев посмертно представлен к государственной награде. Прощание с погибшим состоится 13 марта в 11:00 в краснокамском ДК Гознака.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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