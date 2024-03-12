На СВО погиб пермский ветеран войны в Чечне Александр Прокофьев

В Пермском крае простятся с ветераном первой чеченской кампании Александром Прокофьевым. Он погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения СВО.
«В ходе СВО героически погиб младший сержант Прокофьев Александр Александрович. Уроженец Магнитогорска, с 16 лет жил в Краснокамске. Был призван на срочную службу. Участвовал в первой чеченской кампании, имел статус ветерана боевых действий. Погиб при выполнении боевого задания под Новомихайловкой», — сообщила администрация Краснокамского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Власти уточнили, что за проявленный героизм Александр Прокофьев посмертно представлен к государственной награде. Прощание с погибшим состоится 13 марта в 11:00 в краснокамском ДК Гознака.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.