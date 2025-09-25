Пермяки смогут добраться до Ярославля автобусами

В октябре в Перми запустят регулярное автобусное сообщение с Ярославлем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Это будет единственный прямой автобус до города «Золотого кольца»
Это будет единственный прямой автобус до города «Золотого кольца» Фото:

Туристическая компания «Медвежий тракт» с октября планирует открыть регулярное автобусное сообщение. Оно свяжет Пермь и Ярославль.

«Автобусный маршрут будет проходить по федеральной трассе Р-243 через Киров и Кострому. Примерное время поездки — 16 часов», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на руководителя Центра развития туризма Пермского края Константина Тиминского.

Рейсы намечены с периодичностью один раз в неделю. На сегодняшний день данный автобусный тур станет единственным регулярным наземным транспортным сообщением между двумя городами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Туристическая компания «Медвежий тракт» с октября планирует открыть регулярное автобусное сообщение. Оно свяжет Пермь и Ярославль. «Автобусный маршрут будет проходить по федеральной трассе Р-243 через Киров и Кострому. Примерное время поездки — 16 часов», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на руководителя Центра развития туризма Пермского края Константина Тиминского. Рейсы намечены с периодичностью один раз в неделю. На сегодняшний день данный автобусный тур станет единственным регулярным наземным транспортным сообщением между двумя городами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...