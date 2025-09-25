Пермяки смогут добраться до Ярославля автобусами

Это будет единственный прямой автобус до города «Золотого кольца»
Туристическая компания «Медвежий тракт» с октября планирует открыть регулярное автобусное сообщение. Оно свяжет Пермь и Ярославль.
«Автобусный маршрут будет проходить по федеральной трассе Р-243 через Киров и Кострому. Примерное время поездки — 16 часов», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на руководителя Центра развития туризма Пермского края Константина Тиминского.
Рейсы намечены с периодичностью один раз в неделю. На сегодняшний день данный автобусный тур станет единственным регулярным наземным транспортным сообщением между двумя городами.
