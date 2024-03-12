На свердловчанина, подвесившего собаку, заведут дело

13 марта 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Мужчину могут наказать за жестокое обращение с собакой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Против жителя Краснотурьинска (Свердловская область) Владимира П., который подвесил собаку и тыкал в нее палкой, могут возбудить уголовное дело за жестокое обращение с животными. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Мужчину уже вызывали в полицию, его опросили. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ», — сказал собеседник агентства. По мнению другого инсайдера, дело не будет возбуждено за отсутствием состава преступления. Сам Владимир, отвечая на вопрос об уголовном деле, сказал URA.RU следующее: «Меня будут еще вызывать в полицию. Что поделать, повод [для этого] есть. Не знаю, увидим, что будет дальше». В полиции Краснотурьинска сообщили, что продолжают вести проверку. Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел 11 марта у гаражей. Владимир подвесил питомца за ошейник и стал тыкать в него палкой. Закончив, он ушел, но быстро вернулся и забрал собачку. Свой поступок он объяснил тем, что таким образом учил животное командам. Кадры с камеры попали в Сеть, на Владимира обрушился негатив. После этого он отдал собаку другим людям.

Против жителя Краснотурьинска (Свердловская область) Владимира П., который подвесил собаку и тыкал в нее палкой, могут возбудить уголовное дело за жестокое обращение с животными. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Мужчину уже вызывали в полицию, его опросили. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ», — сказал собеседник агентства. По мнению другого инсайдера, дело не будет возбуждено за отсутствием состава преступления. Сам Владимир, отвечая на вопрос об уголовном деле, сказал URA.RU следующее: «Меня будут еще вызывать в полицию. Что поделать, повод [для этого] есть. Не знаю, увидим, что будет дальше». В полиции Краснотурьинска сообщили, что продолжают вести проверку. Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел 11 марта у гаражей. Владимир подвесил питомца за ошейник и стал тыкать в него палкой. Закончив, он ушел, но быстро вернулся и забрал собачку. Свой поступок он объяснил тем, что таким образом учил животное командам. Кадры с камеры попали в Сеть, на Владимира обрушился негатив. После этого он отдал собаку другим людям.