Губернатор ХМАО раскритиковала мэрии из-за срыва срока строительства. Инсайд

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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала мэров из-за срыва сдачи строительных объектов Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова на совещании раскритиковала мэрии из-за срыва сроков строительства. Инсайдер в политическом истеблишменте сообщил URA.RU, что под раздачу попали администрации городов, где есть дома с обманутыми дольщиками — Сургут и Нефтеюганск.

«Комарова на совещании не стала слушать оправданий и возражений чиновников. Она заявила, что местные власти несут ответственность за действия застройщиков, нарушающих обязательства. При этом, часть проблемных объектов выбивается из срока из-за судебных тяжб, уголовного дела или неполученных в срок ответов», — сообщает инсайдер

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что следственный комитет возбудил уголовное дело из-за использования некачественного бетона на стройке в Нефтеюганске. Из-за этого строителям пришлось разбирать и заново возводить одну из секций жилого дома.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова на совещании раскритиковала мэрии из-за срыва сроков строительства. Инсайдер в политическом истеблишменте сообщил URA.RU, что под раздачу попали администрации городов, где есть дома с обманутыми дольщиками — Сургут и Нефтеюганск. «Комарова на совещании не стала слушать оправданий и возражений чиновников. Она заявила, что местные власти несут ответственность за действия застройщиков, нарушающих обязательства. При этом, часть проблемных объектов выбивается из срока из-за судебных тяжб, уголовного дела или неполученных в срок ответов», — сообщает инсайдер В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что следственный комитет возбудил уголовное дело из-за использования некачественного бетона на стройке в Нефтеюганске. Из-за этого строителям пришлось разбирать и заново возводить одну из секций жилого дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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