Губернатор ХМАО Наталья Комарова на совещании раскритиковала мэрии из-за срыва сроков строительства. Инсайдер в политическом истеблишменте сообщил URA.RU, что под раздачу попали администрации городов, где есть дома с обманутыми дольщиками — Сургут и Нефтеюганск.
«Комарова на совещании не стала слушать оправданий и возражений чиновников. Она заявила, что местные власти несут ответственность за действия застройщиков, нарушающих обязательства. При этом, часть проблемных объектов выбивается из срока из-за судебных тяжб, уголовного дела или неполученных в срок ответов», — сообщает инсайдер
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что следственный комитет возбудил уголовное дело из-за использования некачественного бетона на стройке в Нефтеюганске. Из-за этого строителям пришлось разбирать и заново возводить одну из секций жилого дома.
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