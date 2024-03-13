Челябинский губернатор встретился с президентом Федерации баскетбола РФ Кириленко. Фото

Челябинский губернатор встретился с президентом Федерации баскетбола Кириленко

13 марта 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Поводом для визита Кириленко стал старт международного турнира по баскетболу 3×3 на кубок губернатора Фото: Размик Закарян © URA.RU Челябинский губернатор 13 марта встретился с президентом Федерации баскетбола РФ Кириленко. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, поводом для визита Кириленко стал старт международного турнира по баскетболу 3×3 на кубок губернатора. «Мы стараемся проводить различные турниры, чтобы развивать интерес у широкой публики. Сейчас стартует турнир на Кубок губернатора 3×3. В прошлом году разыграли в Челябинске Суперкубок по баскетболу 3×3. В апреле провели „Финал четырех“ Высшей лиги чемпионата России. Также не могу не отметить уникальный турнир „Трудовые резервы“ — прошел турнир непосредственно в цехе одного из наших промышленных предприятий. В свою очередь готов подтвердить, что и в дальнейшем продолжим развивать баскетбол», — процитировали Текслера в пресс-службе правительства. Губернатор отметил, что в регионе реализуются несколько серьезных проектов развития баскетбола, как в плане инфраструктуры, а именно строительство ФОКов, открытие залов для занятий баскетболом, так и предложений по проведению турниров среди детей и студентов. Жители проявляют интерес к этому виду спорта, число его поклонников только растет. Кириленко поблагодарил губернатора за поддержку и сообщил о том, что у федерации есть новые идеи по дальнейшему развитию баскетбола в регионе. Он отметил инфраструктурные проекты, которые реализуются в области. Челябинский губернатор Алексей Текслер встретился с президентом Федерации баскетбола РФ Андреем Кириленко Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Кириленко поблагодарил губернатора за поддержку и сообщил о том, что у федерации есть новые идеи по дальнейшему развитию баскетбола в регионе Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Как сообщили в пресс-службе правительства региона, поводом для визита Кириленко стал старт международного турнира по баскетболу 3×3 на кубок губернатора Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский губернатор 13 марта встретился с президентом Федерации баскетбола РФ Кириленко. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, поводом для визита Кириленко стал старт международного турнира по баскетболу 3×3 на кубок губернатора. «Мы стараемся проводить различные турниры, чтобы развивать интерес у широкой публики. Сейчас стартует турнир на Кубок губернатора 3×3. В прошлом году разыграли в Челябинске Суперкубок по баскетболу 3×3. В апреле провели „Финал четырех“ Высшей лиги чемпионата России. Также не могу не отметить уникальный турнир „Трудовые резервы“ — прошел турнир непосредственно в цехе одного из наших промышленных предприятий. В свою очередь готов подтвердить, что и в дальнейшем продолжим развивать баскетбол», — процитировали Текслера в пресс-службе правительства. Губернатор отметил, что в регионе реализуются несколько серьезных проектов развития баскетбола, как в плане инфраструктуры, а именно строительство ФОКов, открытие залов для занятий баскетболом, так и предложений по проведению турниров среди детей и студентов. Жители проявляют интерес к этому виду спорта, число его поклонников только растет. Кириленко поблагодарил губернатора за поддержку и сообщил о том, что у федерации есть новые идеи по дальнейшему развитию баскетбола в регионе. Он отметил инфраструктурные проекты, которые реализуются в области.