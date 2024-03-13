Бизнесмен из ХМАО незаконно продавал табак для кальяна

Предприниматель из Нижневартовска (ХМАО) торговал табаком для кальяна без необходимой маркировки. За это суд назначил ему штраф и конфисковал весь товар, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
«По результатам проверки, специалистами отдела защиты прав потребителей было установлено нарушение: каждая упаковка табачных изделий обязана быть маркирована средствами идентификации. Индивидуальный предприниматель Горбунов осуществлял реализацию табака для кальяна без необходимой маркировки», — написали в telegram-канале регионального ведомства.
В результате нарушения был составлен протокол, материалы направлены в суд. Вынесено постановление о признании предпринимателя виновным и назначении штрафа в размере 30 000 рублей с конфискацией предмета правонарушения.
Ранее у жителя Сургуте конфисковали восемь тысяч немаркированных пачек сигарет. Сумма товара составила 1,2 миллиона рублей. Вся контрафактная продукция изъята.
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