13 марта 2024

Бизнесмен из ХМАО незаконно продавал табак для кальяна

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В ХМАО изъяли весь незаконный табака Фото:

Предприниматель из Нижневартовска (ХМАО) торговал табаком для кальяна без необходимой маркировки. За это суд назначил ему штраф и конфисковал весь товар, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

«По результатам проверки, специалистами отдела защиты прав потребителей было установлено нарушение: каждая упаковка табачных изделий обязана быть маркирована средствами идентификации. Индивидуальный предприниматель Горбунов осуществлял реализацию табака для кальяна без необходимой маркировки», — написали в telegram-канале регионального ведомства.

В результате нарушения был составлен протокол, материалы направлены в суд. Вынесено постановление о признании предпринимателя виновным и назначении штрафа в размере 30 000 рублей с конфискацией предмета правонарушения.

Ранее у жителя Сургуте конфисковали восемь тысяч немаркированных пачек сигарет. Сумма товара составила 1,2 миллиона рублей. Вся контрафактная продукция изъята.

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Предприниматель из Нижневартовска (ХМАО) торговал табаком для кальяна без необходимой маркировки. За это суд назначил ему штраф и конфисковал весь товар, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. «По результатам проверки, специалистами отдела защиты прав потребителей было установлено нарушение: каждая упаковка табачных изделий обязана быть маркирована средствами идентификации. Индивидуальный предприниматель Горбунов осуществлял реализацию табака для кальяна без необходимой маркировки», — написали в telegram-канале регионального ведомства. В результате нарушения был составлен протокол, материалы направлены в суд. Вынесено постановление о признании предпринимателя виновным и назначении штрафа в размере 30 000 рублей с конфискацией предмета правонарушения. Ранее у жителя Сургуте конфисковали восемь тысяч немаркированных пачек сигарет. Сумма товара составила 1,2 миллиона рублей. Вся контрафактная продукция изъята.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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