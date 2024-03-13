Развлечения Культура Аналитики назвали самых популярных писателей у жителей ХМАО Самыми популярными в ХМАО оказались книги Достоевского и Ремарка 14 марта 2024 в 13:37 Размер текста - 17 + Чаще всего югорчане читали Достоевского и Ремарка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самыми популярными авторами книг у жителей Ханты-Мансийского автономного округа в 2023 году стали Федор Достоевский и Эрих Мария Ремарк. Среди прочих югорчане также активно интересовались детективами Агаты Кристи, рассказали URA.RU аналитики сети «Читай-город». «Сеть проанализировала самых популярных авторов в книжном топ-100. Рейтинг составлен по количеству книг автора: Федор Достоевский, Эрих Мария Ремарк, Агата Кристи, Ольга Примаченко, Мосян Тунсю», — следует из данных исследования. Среди популярных писателей у югорчан оказались и авторы фэнтези Лия Арден и Джоан Роулинг. Кроме того в прошлогодний топ попали книги Михаила Булгакова, Николаса Спаркса и Рэя Брэдбери. А в этом году аналитики ожидают повышенный интерес, например, к триллерам и фэнтези. «Растет интерес к биографиям, фольклору, славянскому фэнтези, литературе о новейшей истории России», — добавляют представители сети. Ранее URA.RU рассказывало, что у пенсионеров ХМАО резко вырос интерес к электронным книгам. Тогда представители «Мегафона» поясняли, что за год трафик в таких онлайн-сервисах среди старшего поколения Югры вырос на 90%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Самыми популярными авторами книг у жителей Ханты-Мансийского автономного округа в 2023 году стали Федор Достоевский и Эрих Мария Ремарк. Среди прочих югорчане также активно интересовались детективами Агаты Кристи, рассказали URA.RU аналитики сети «Читай-город». «Сеть проанализировала самых популярных авторов в книжном топ-100. Рейтинг составлен по количеству книг автора: Федор Достоевский, Эрих Мария Ремарк, Агата Кристи, Ольга Примаченко, Мосян Тунсю», — следует из данных исследования. Среди популярных писателей у югорчан оказались и авторы фэнтези Лия Арден и Джоан Роулинг. Кроме того в прошлогодний топ попали книги Михаила Булгакова, Николаса Спаркса и Рэя Брэдбери. А в этом году аналитики ожидают повышенный интерес, например, к триллерам и фэнтези. «Растет интерес к биографиям, фольклору, славянскому фэнтези, литературе о новейшей истории России», — добавляют представители сети. Ранее URA.RU рассказывало, что у пенсионеров ХМАО резко вырос интерес к электронным книгам. Тогда представители «Мегафона» поясняли, что за год трафик в таких онлайн-сервисах среди старшего поколения Югры вырос на 90%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям