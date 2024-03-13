13 марта 2024

Аналитики назвали самых популярных писателей у жителей ХМАО

Самыми популярными в ХМАО оказались книги Достоевского и Ремарка
© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, библиотека, книги достоевского, полки с книгами
Чаще всего югорчане читали Достоевского и Ремарка Фото:

Самыми популярными авторами книг у жителей Ханты-Мансийского автономного округа в 2023 году стали Федор Достоевский и Эрих Мария Ремарк. Среди прочих югорчане также активно интересовались детективами Агаты Кристи, рассказали URA.RU аналитики сети «Читай-город».

«Сеть проанализировала самых популярных авторов в книжном топ-100. Рейтинг составлен по количеству книг автора: Федор Достоевский, Эрих Мария Ремарк, Агата Кристи, Ольга Примаченко, Мосян Тунсю», — следует из данных исследования.

Среди популярных писателей у югорчан оказались и авторы фэнтези Лия Арден и Джоан Роулинг. Кроме того в прошлогодний топ попали книги Михаила Булгакова, Николаса Спаркса и Рэя Брэдбери. А в этом году аналитики ожидают повышенный интерес, например, к триллерам и фэнтези. «Растет интерес к биографиям, фольклору, славянскому фэнтези, литературе о новейшей истории России», — добавляют представители сети.

Ранее URA.RU рассказывало, что у пенсионеров ХМАО резко вырос интерес к электронным книгам. Тогда представители «Мегафона» поясняли, что за год трафик в таких онлайн-сервисах среди старшего поколения Югры вырос на 90%.

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Самыми популярными авторами книг у жителей Ханты-Мансийского автономного округа в 2023 году стали Федор Достоевский и Эрих Мария Ремарк. Среди прочих югорчане также активно интересовались детективами Агаты Кристи, рассказали URA.RU аналитики сети «Читай-город». «Сеть проанализировала самых популярных авторов в книжном топ-100. Рейтинг составлен по количеству книг автора: Федор Достоевский, Эрих Мария Ремарк, Агата Кристи, Ольга Примаченко, Мосян Тунсю», — следует из данных исследования. Среди популярных писателей у югорчан оказались и авторы фэнтези Лия Арден и Джоан Роулинг. Кроме того в прошлогодний топ попали книги Михаила Булгакова, Николаса Спаркса и Рэя Брэдбери. А в этом году аналитики ожидают повышенный интерес, например, к триллерам и фэнтези. «Растет интерес к биографиям, фольклору, славянскому фэнтези, литературе о новейшей истории России», — добавляют представители сети. Ранее URA.RU рассказывало, что у пенсионеров ХМАО резко вырос интерес к электронным книгам. Тогда представители «Мегафона» поясняли, что за год трафик в таких онлайн-сервисах среди старшего поколения Югры вырос на 90%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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