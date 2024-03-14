Челябинец всю ночь бродил по лесу, отправившись с озера пешком в город

15 марта 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Спасатели нашли мужчину утром 15 марта, рассчитав скорость его движения и маршрут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинец с 14 на 15 марта всю ночь бродил по зимнему лесу, решив отправиться с озера Тургояк в Миасс пешком. Спасатели обнаружили мужчину в 6:30 утра в четырех километрах от озера, сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе (ПСС). «Около 12 ночи друг жительницы Миасса сообщил, что приехал из Челябинска на озеро Тургояк. Он решил заглянуть в гости и ночью пошел через лес в город. Пострадавший был обнаружен в 6:30 утра у Мохового болота, примерно в четырех километрах от озера», — сообщили URA.RU в ПСС. Как отмечается, проблемой в пути для горожанина стали не только сугробы, но и незнание местности. Подруга челябинца обратилась к спасателям после того, как он перестал выходить на связь. Это было около 4 часов утра. Спасатели потратили на поиски 2,5 часа. Спасатели рассчитали примерный маршрут туриста и его скорость за четыре часа пути. Медицинская помощь мужчине не потребовалась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинец с 14 на 15 марта всю ночь бродил по зимнему лесу, решив отправиться с озера Тургояк в Миасс пешком. Спасатели обнаружили мужчину в 6:30 утра в четырех километрах от озера, сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе (ПСС). «Около 12 ночи друг жительницы Миасса сообщил, что приехал из Челябинска на озеро Тургояк. Он решил заглянуть в гости и ночью пошел через лес в город. Пострадавший был обнаружен в 6:30 утра у Мохового болота, примерно в четырех километрах от озера», — сообщили URA.RU в ПСС. Как отмечается, проблемой в пути для горожанина стали не только сугробы, но и незнание местности. Подруга челябинца обратилась к спасателям после того, как он перестал выходить на связь. Это было около 4 часов утра. Спасатели потратили на поиски 2,5 часа. Спасатели рассчитали примерный маршрут туриста и его скорость за четыре часа пути. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.