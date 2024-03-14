14 марта 2024

Челябинец всю ночь бродил по лесу, отправившись с озера пешком в город

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, мчс, спасатели, псс
Спасатели нашли мужчину утром 15 марта, рассчитав скорость его движения и маршрут Фото:

Челябинец с 14 на 15 марта всю ночь бродил по зимнему лесу, решив отправиться с озера Тургояк в Миасс пешком. Спасатели обнаружили мужчину в 6:30 утра в четырех километрах от озера, сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе (ПСС).

«Около 12 ночи друг жительницы Миасса сообщил, что приехал из Челябинска на озеро Тургояк. Он решил заглянуть в гости и ночью пошел через лес в город. Пострадавший был обнаружен в 6:30 утра у Мохового болота, примерно в четырех километрах от озера», — сообщили URA.RU в ПСС. Как отмечается, проблемой в пути для горожанина стали не только сугробы, но и незнание местности.

Подруга челябинца обратилась к спасателям после того, как он перестал выходить на связь. Это было около 4 часов утра. Спасатели потратили на поиски 2,5 часа. Спасатели рассчитали примерный маршрут туриста и его скорость за четыре часа пути. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

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Челябинец с 14 на 15 марта всю ночь бродил по зимнему лесу, решив отправиться с озера Тургояк в Миасс пешком. Спасатели обнаружили мужчину в 6:30 утра в четырех километрах от озера, сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе (ПСС). «Около 12 ночи друг жительницы Миасса сообщил, что приехал из Челябинска на озеро Тургояк. Он решил заглянуть в гости и ночью пошел через лес в город. Пострадавший был обнаружен в 6:30 утра у Мохового болота, примерно в четырех километрах от озера», — сообщили URA.RU в ПСС. Как отмечается, проблемой в пути для горожанина стали не только сугробы, но и незнание местности. Подруга челябинца обратилась к спасателям после того, как он перестал выходить на связь. Это было около 4 часов утра. Спасатели потратили на поиски 2,5 часа. Спасатели рассчитали примерный маршрут туриста и его скорость за четыре часа пути. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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