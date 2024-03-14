14 марта 2024

Дочь челябинского экс-губернатора назвала самый удобный способ участия в выборах

Директор челябинской элитной спортшколы проголосовала за президента дистанционно
© Служба новостей «URA.RU»
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Дистанционное электронное голосование. Москва, голосование онлайн, дэг, дистанционное электронное голосование
Самым удобным способом Алистратова назвала дистанционное голосование Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Дочь экс-губернатора региона Петра Сумина директор элитного конноспортивного комплекса «Рифей» Наталья Алистратова 15 марта проголосовала на выборах президента России. Свой голос она отдала дистанционно и назвала этот способ самым удобным.

«Первый день выборов, проголосовала дистанционно. Очень удобный способ голосования, нет пробок на дороге, нет очереди на избирательном участке и проголосовать можно на рабочем месте» — сообщила Наталья Алистратова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Президентские выборы проходят в стране с 15 по 17 марта. Для челябинцев действует два варианта голосования — дистанционно и на избирательных участках. О том, как проходят выборы в регионе в режиме реального времени — в прямой трансляции URA.RU.

Алистратова показала, как проголосовала дистанционно
Алистратова показала, как проголосовала дистанционно
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Дочь экс-губернатора региона Петра Сумина директор элитного конноспортивного комплекса «Рифей» Наталья Алистратова 15 марта проголосовала на выборах президента России. Свой голос она отдала дистанционно и назвала этот способ самым удобным. «Первый день выборов, проголосовала дистанционно. Очень удобный способ голосования, нет пробок на дороге, нет очереди на избирательном участке и проголосовать можно на рабочем месте» — сообщила Наталья Алистратова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Президентские выборы проходят в стране с 15 по 17 марта. Для челябинцев действует два варианта голосования — дистанционно и на избирательных участках. О том, как проходят выборы в регионе в режиме реального времени — в прямой трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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