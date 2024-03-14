Дочь челябинского экс-губернатора назвала самый удобный способ участия в выборах

Дочь экс-губернатора региона Петра Сумина директор элитного конноспортивного комплекса «Рифей» Наталья Алистратова 15 марта проголосовала на выборах президента России. Свой голос она отдала дистанционно и назвала этот способ самым удобным.
«Первый день выборов, проголосовала дистанционно. Очень удобный способ голосования, нет пробок на дороге, нет очереди на избирательном участке и проголосовать можно на рабочем месте» — сообщила Наталья Алистратова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Президентские выборы проходят в стране с 15 по 17 марта. Для челябинцев действует два варианта голосования — дистанционно и на избирательных участках. О том, как проходят выборы в регионе в режиме реального времени — в прямой трансляции URA.RU.
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