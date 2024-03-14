14 марта 2024

На выборах президента РФ дистанционно проголосовали 85 тысяч пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Дистанционное электронное голосование. Москва, голосование онлайн, дэг, дистанционное электронное голосование
Порядка 200 тысяч жителей Пермского края сделали выбор в пользу электронного голосования Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Пермском крае участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли свыше 85 тысяч избирателей (по данным на 15:00). Информация представлена на ресурсе ДЭГ.

«Выдано бюллетеней: 85101 (43%)», — указано на сайте. Пик голосования пришелся на промежуток с 9 до 10 часов утра. Всего на участие в дистанционном электронном голосовании было подано порядка 200 тысяч заявлений (10% от общего числа избирателей) и больше 50 тысяч заявлений на использование механизма «Мобильный избиратель». В режиме онлайн проголосовал и председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

Голосование по выборам президента РФ началось в Пермском крае в 8 часов утра. URA.RU в режиме онлайн освещает выборы президента РФ в регионе. Ранее участие в голосовании принял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона пришел на избирательный участок, расположенный в обновленном Дворце молодежи, воспользовавшись технологией «Мобильный избиратель».

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В Пермском крае участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли свыше 85 тысяч избирателей (по данным на 15:00). Информация представлена на ресурсе ДЭГ. «Выдано бюллетеней: 85101 (43%)», — указано на сайте. Пик голосования пришелся на промежуток с 9 до 10 часов утра. Всего на участие в дистанционном электронном голосовании было подано порядка 200 тысяч заявлений (10% от общего числа избирателей) и больше 50 тысяч заявлений на использование механизма «Мобильный избиратель». В режиме онлайн проголосовал и председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин. Голосование по выборам президента РФ началось в Пермском крае в 8 часов утра. URA.RU в режиме онлайн освещает выборы президента РФ в регионе. Ранее участие в голосовании принял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона пришел на избирательный участок, расположенный в обновленном Дворце молодежи, воспользовавшись технологией «Мобильный избиратель».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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