На выборах президента РФ дистанционно проголосовали 85 тысяч пермяков

15 марта 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Порядка 200 тысяч жителей Пермского края сделали выбор в пользу электронного голосования Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Пермском крае участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли свыше 85 тысяч избирателей (по данным на 15:00). Информация представлена на ресурсе ДЭГ. «Выдано бюллетеней: 85101 (43%)», — указано на сайте. Пик голосования пришелся на промежуток с 9 до 10 часов утра. Всего на участие в дистанционном электронном голосовании было подано порядка 200 тысяч заявлений (10% от общего числа избирателей) и больше 50 тысяч заявлений на использование механизма «Мобильный избиратель». В режиме онлайн проголосовал и председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин. Голосование по выборам президента РФ началось в Пермском крае в 8 часов утра. URA.RU в режиме онлайн освещает выборы президента РФ в регионе. Ранее участие в голосовании принял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона пришел на избирательный участок, расположенный в обновленном Дворце молодежи, воспользовавшись технологией «Мобильный избиратель». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли свыше 85 тысяч избирателей (по данным на 15:00). Информация представлена на ресурсе ДЭГ. «Выдано бюллетеней: 85101 (43%)», — указано на сайте. Пик голосования пришелся на промежуток с 9 до 10 часов утра. Всего на участие в дистанционном электронном голосовании было подано порядка 200 тысяч заявлений (10% от общего числа избирателей) и больше 50 тысяч заявлений на использование механизма «Мобильный избиратель». В режиме онлайн проголосовал и председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин. Голосование по выборам президента РФ началось в Пермском крае в 8 часов утра. URA.RU в режиме онлайн освещает выборы президента РФ в регионе. Ранее участие в голосовании принял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона пришел на избирательный участок, расположенный в обновленном Дворце молодежи, воспользовавшись технологией «Мобильный избиратель».