Памфилова проголосовала на выборах президента в Подмосковье

16 марта 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Элла Памфилова выбрала традиционный способ голосования Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала на выборах президента РФ. Об этом сообщают журналисты. «Памфилова выбрала традиционный способ голосования — с использованием бюллетеня», — отметил корреспондент РИА Новости. Отмечается, что она отдала свой голос в Подмосковье. Главные новости второго дня выборов — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала на выборах президента РФ. Об этом сообщают журналисты. «Памфилова выбрала традиционный способ голосования — с использованием бюллетеня», — отметил корреспондент РИА Новости. Отмечается, что она отдала свой голос в Подмосковье. Главные новости второго дня выборов — в онлайн-трансляции URA.RU.