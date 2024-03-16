Памфилова проголосовала на выборах президента в Подмосковье

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Первое заседание ЦИК в новом составе. Москва, портрет, памфилова элла, голосование
Элла Памфилова выбрала традиционный способ голосования Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала на выборах президента РФ. Об этом сообщают журналисты.

«Памфилова выбрала традиционный способ голосования — с использованием бюллетеня», — отметил корреспондент РИА Новости. Отмечается, что она отдала свой голос в Подмосковье. Главные новости второго дня выборов — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала на выборах президента РФ. Об этом сообщают журналисты. «Памфилова выбрала традиционный способ голосования — с использованием бюллетеня», — отметил корреспондент РИА Новости. Отмечается, что она отдала свой голос в Подмосковье. Главные новости второго дня выборов — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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