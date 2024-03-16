Памфилова проголосовала на выборах президента в Подмосковье

Элла Памфилова выбрала традиционный способ голосования
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала на выборах президента РФ. Об этом сообщают журналисты.
«Памфилова выбрала традиционный способ голосования — с использованием бюллетеня», — отметил корреспондент РИА Новости. Отмечается, что она отдала свой голос в Подмосковье. Главные новости второго дня выборов — в онлайн-трансляции URA.RU.
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