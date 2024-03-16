Копейчанин выиграл автомобиль в викторине на выборах президента

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, местный житель выиграл автомобиль, приняв участие в викторине «Всей семьей — за Копейск». Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, им стала Ольга Галина.
«Самый ценный приз — автомобиль получит Ольга Сергеевна Галина. С победителями в ближайшее время свяжутся организаторы викторины», — сообщил URA.RU в пресс-службе мэрии Копейска.
Также в викторине разыграли стиральные машины, холодильники и телевизоры. Вот имена победителей:
Обладатели стиральных машин:
- Шевченко Елена Георгиевна
- Кузьмина Валерия Дмитриевна
- Когтенко Сергей Дмитриевич
- Лиханова Ирина Евгеньевна
- Базылев Иван Владимирович
- Новикова Ирина Николаевна
- Бобырев Андрей Сергеевич
- Сорокина Татьяна Валерьевна
- Ведерникова Галина Семеновна
Обладатели холодильников:
- Ерофеев Павел Дмитриевич
- Дегтяренко Константин Евгеньевич
- Макарова Людмила Серафимовна
- Злобина Ольга Олеговна
- Звягинцев Сергей Иванович
- Воеводин Виктор Михайлович
- Типушков Сергей Владимирович
- Санюкович Алексей Михайлович
- Нефедова Людмила Александровна
Обладатели телевизоров:
- Максим Александрович
- Коротков Павел Геннадьевич
- Болотова Анастасия Юрьевне
- Гарина Алина Фаритовна
- Буторина Анна
- Пугаева Ольга Васильевна
- Кольцов Антон Геннадьевич
- Симонова Галина Александровна
- Стахеева Эльмира Эльмановна
Выборы президента РФ проходят по всей стране с 15 марта. На избирательном участке каждый желающий может принять участие в викторине и выиграть ценный приз. Для этого надо ответить на несколько простых вопросов и отдать лот волонтеру.
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