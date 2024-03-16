16 марта 2024

Копейчанин выиграл автомобиль в викторине на выборах президента

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Выборы президента, викторина Челябинск
Принять участие в викторине может любой избиратель Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, местный житель выиграл автомобиль, приняв участие в викторине «Всей семьей — за Копейск». Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, им стала Ольга Галина.

«Самый ценный приз — автомобиль получит Ольга Сергеевна Галина. С победителями в ближайшее время свяжутся организаторы викторины», — сообщил URA.RU в пресс-службе мэрии Копейска.

Также в викторине разыграли стиральные машины, холодильники и телевизоры. Вот имена победителей:

Обладатели стиральных машин:

  • Шевченко Елена Георгиевна
  • Кузьмина Валерия Дмитриевна
  • Когтенко Сергей Дмитриевич
  • Лиханова Ирина Евгеньевна
  • Базылев Иван Владимирович
  • Новикова Ирина Николаевна
  • Бобырев Андрей Сергеевич
  • Сорокина Татьяна Валерьевна
  • Ведерникова Галина Семеновна

Обладатели холодильников:

  • Ерофеев Павел Дмитриевич
  • Дегтяренко Константин Евгеньевич
  • Макарова Людмила Серафимовна
  • Злобина Ольга Олеговна
  • Звягинцев Сергей Иванович
  • Воеводин Виктор Михайлович
  • Типушков Сергей Владимирович
  • Санюкович Алексей Михайлович
  • Нефедова Людмила Александровна

Обладатели телевизоров:

  • Максим Александрович
  • Коротков Павел Геннадьевич
  • Болотова Анастасия Юрьевне
  • Гарина Алина Фаритовна
  • Буторина Анна
  • Пугаева Ольга Васильевна
  • Кольцов Антон Геннадьевич
  • Симонова Галина Александровна
  • Стахеева Эльмира Эльмановна

Выборы президента РФ проходят по всей стране с 15 марта. На избирательном участке каждый желающий может принять участие в викторине и выиграть ценный приз. Для этого надо ответить на несколько простых вопросов и отдать лот волонтеру.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, местный житель выиграл автомобиль, приняв участие в викторине «Всей семьей — за Копейск». Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, им стала Ольга Галина. «Самый ценный приз — автомобиль получит Ольга Сергеевна Галина. С победителями в ближайшее время свяжутся организаторы викторины», — сообщил URA.RU в пресс-службе мэрии Копейска. Также в викторине разыграли стиральные машины, холодильники и телевизоры. Вот имена победителей: Обладатели стиральных машин: Обладатели холодильников: Обладатели телевизоров: Выборы президента РФ проходят по всей стране с 15 марта. На избирательном участке каждый желающий может принять участие в викторине и выиграть ценный приз. Для этого надо ответить на несколько простых вопросов и отдать лот волонтеру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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