Опубликованы результаты обработки 30% голосов россиян на выборах. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Владимир Путин лидирует с 87,68% голосов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

ЦИК РФ обработала 30% протоколов по итогам выборов президента. Самовыдвиженец Владимир Путин лидирует с 87,68% голосов, следует из данных ЦИК России, опубликованных в информцентре комиссии.

У Николая Харитонова (КПРФ) на данный момент 3,95% голосов, у Владислава Даванкова («Новые люди») — 3,81% голосов, следует из данных ЦИК РФ. Леонид Слуцкий (ЛДПР) получил 3,01% голосов.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы президента России прошли достойно. «Мы справились», — подчеркнула она.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЦИК РФ обработала 30% протоколов по итогам выборов президента. Самовыдвиженец Владимир Путин лидирует с 87,68% голосов, следует из данных ЦИК России, опубликованных в информцентре комиссии. У Николая Харитонова (КПРФ) на данный момент 3,95% голосов, у Владислава Даванкова («Новые люди») — 3,81% голосов, следует из данных ЦИК РФ. Леонид Слуцкий (ЛДПР) получил 3,01% голосов. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы президента России прошли достойно. «Мы справились», — подчеркнула она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...