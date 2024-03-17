Владимир Путин лидирует с 87,68% голосов
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
ЦИК РФ обработала 30% протоколов по итогам выборов президента. Самовыдвиженец Владимир Путин лидирует с 87,68% голосов, следует из данных ЦИК России, опубликованных в информцентре комиссии.
У Николая Харитонова (КПРФ) на данный момент 3,95% голосов, у Владислава Даванкова («Новые люди») — 3,81% голосов, следует из данных ЦИК РФ. Леонид Слуцкий (ЛДПР) получил 3,01% голосов.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы президента России прошли достойно. «Мы справились», — подчеркнула она.
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