В Италии цыгане обокрали олимпийскую чемпионку из Екатеринбурга

18 марта 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

В настоящее время Олеся Красномовец решает вопрос с документами Фото: Анна Майорова © URA.RU В Риме цыгане украли сумку с документами и деньгами у олимпийского призера Олеси Красномовец из Екатеринбурга. Спортсменка рассказала, что прилетела в Италию для участия в марафоне. «Я просто нахожусь на грани уже нервного срыва. Я здесь не хочу находиться вообще ни минуты. Я так хочу домой. Просто кошмар какой-то. Я прямо держусь», — сказала Красномовец на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). По ее словам, в консульстве не отвечают на звонок. Спортсменка отметила, что уже вышла на похитителей сумки благодаря наушникам, которые сигналом показали их местонахождение. Похитителями оказались группа цыган, которые отказались возвращать вещи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Риме цыгане украли сумку с документами и деньгами у олимпийского призера Олеси Красномовец из Екатеринбурга. Спортсменка рассказала, что прилетела в Италию для участия в марафоне. «Я просто нахожусь на грани уже нервного срыва. Я здесь не хочу находиться вообще ни минуты. Я так хочу домой. Просто кошмар какой-то. Я прямо держусь», — сказала Красномовец на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). По ее словам, в консульстве не отвечают на звонок. Спортсменка отметила, что уже вышла на похитителей сумки благодаря наушникам, которые сигналом показали их местонахождение. Похитителями оказались группа цыган, которые отказались возвращать вещи.