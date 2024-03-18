Буровая компания продает базу в ХМАО с АЗС и автомойкой за 150 миллионов рублей

В Нижневартовске (ХМАО) продают производственную базу бурового предприятия «ФракДжет-Волга» с АЗС и автомойкой. Продавец просит за имущество 150 миллионов рублей.
«Продается производственная база, расположенная на площади больше 17 тысяч квадратных метров. На территории — административное здание, гаражи, общежитие, несколько цехов и склады, автозаправка с тремя резервуарами и гараж с автомойкой. Цена комплекса составляет 150 миллионов рублей», — сообщил URA.RUI представитель продавца.
Территория базы огорожена и оснащена камерами видеонаблюдения по периметру. По адресу, где расположен производственный комплекс, находился нижневартовский филиал бурового предприятия «ФракДжет-Волга».
Ранее URA.RU писало, что в Радужном (ХМАО) выставили на торги базу производственного обслуживания обанкротившегося транспортного предприятия «Радужный-Автотранс». Цена имущества равна стоимости квартиры в городе.
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