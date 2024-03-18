Буровая компания продает базу в ХМАО с АЗС и автомойкой за 150 миллионов рублей

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На базе бурового предприятия за 150 миллионов рублей расположены АЗС, автомойка и общежитие Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) продают производственную базу бурового предприятия «ФракДжет-Волга» с АЗС и автомойкой. Продавец просит за имущество 150 миллионов рублей.

«Продается производственная база, расположенная на площади больше 17 тысяч квадратных метров. На территории — административное здание, гаражи, общежитие, несколько цехов и склады, автозаправка с тремя резервуарами и гараж с автомойкой. Цена комплекса составляет 150 миллионов рублей», — сообщил URA.RUI представитель продавца.

Территория базы огорожена и оснащена камерами видеонаблюдения по периметру. По адресу, где расположен производственный комплекс, находился нижневартовский филиал бурового предприятия «ФракДжет-Волга».

Ранее URA.RU писало, что в Радужном (ХМАО) выставили на торги базу производственного обслуживания обанкротившегося транспортного предприятия «Радужный-Автотранс». Цена имущества равна стоимости квартиры в городе.

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В Нижневартовске (ХМАО) продают производственную базу бурового предприятия «ФракДжет-Волга» с АЗС и автомойкой. Продавец просит за имущество 150 миллионов рублей. «Продается производственная база, расположенная на площади больше 17 тысяч квадратных метров. На территории — административное здание, гаражи, общежитие, несколько цехов и склады, автозаправка с тремя резервуарами и гараж с автомойкой. Цена комплекса составляет 150 миллионов рублей», — сообщил URA.RUI представитель продавца. Территория базы огорожена и оснащена камерами видеонаблюдения по периметру. По адресу, где расположен производственный комплекс, находился нижневартовский филиал бурового предприятия «ФракДжет-Волга». Ранее URA.RU писало, что в Радужном (ХМАО) выставили на торги базу производственного обслуживания обанкротившегося транспортного предприятия «Радужный-Автотранс». Цена имущества равна стоимости квартиры в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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