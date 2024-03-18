«Пермские термы» повторно проиграли суд о взыскании миллионного долга

18 марта 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Апелляционный суд не стал удовлетворять жалобу ответчика Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с ООО «Пермские термы» более 2,7 миллиона рублей. Эти средства отсудила компания «Статус-М», сумевшая доказать, что термальный комплекс задолжал ей за строительные работы. Ответчик решение обжаловал в апелляции. «Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Оставить решение Арбитражного суда Пермского края о взыскании более 2,7 млн рублей с ООО „Пермские термы“ в пользу ООО „Статус-М“ без изменения. Жалобу оставить без удовлетворения», — сообщается в судебной картотеке. Ранее Арбитражный суд Пермского края взыскал с «Пермских терм» более 2,7 млн рублей по иску стройфирмы «Статус-М». Это долг и неустойка по заключенному между компаниями договору подряда на общую сумму в 4,8 млн рублей. Подрядчик выполнил отделку в помещениях термального комплекса, но за работу получил только часть суммы в 2,6 млн рублей, после чего обратился в суд. «Пермские термы», расположенные на улице Героев Хасана, представляют собой двухэтажное здание площадью более шести тысяч квадратных метров. В комплексе обустроено 17 видов бань и шесть бассейнов, в том числе три бассейна под открытым небом. Соучредителями бизнеса являются предприниматели Дмитрий Рассадин, Алексей Санников, Алексей и Андрей Семериков, Борис Демин, а также Николай Бухвалов, который с 2006 по 2008 год возглавлял правительство Пермского края. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с ООО «Пермские термы» более 2,7 миллиона рублей. Эти средства отсудила компания «Статус-М», сумевшая доказать, что термальный комплекс задолжал ей за строительные работы. Ответчик решение обжаловал в апелляции. «Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Оставить решение Арбитражного суда Пермского края о взыскании более 2,7 млн рублей с ООО „Пермские термы“ в пользу ООО „Статус-М“ без изменения. Жалобу оставить без удовлетворения», — сообщается в судебной картотеке. Ранее Арбитражный суд Пермского края взыскал с «Пермских терм» более 2,7 млн рублей по иску стройфирмы «Статус-М». Это долг и неустойка по заключенному между компаниями договору подряда на общую сумму в 4,8 млн рублей. Подрядчик выполнил отделку в помещениях термального комплекса, но за работу получил только часть суммы в 2,6 млн рублей, после чего обратился в суд. «Пермские термы», расположенные на улице Героев Хасана, представляют собой двухэтажное здание площадью более шести тысяч квадратных метров. В комплексе обустроено 17 видов бань и шесть бассейнов, в том числе три бассейна под открытым небом. Соучредителями бизнеса являются предприниматели Дмитрий Рассадин, Алексей Санников, Алексей и Андрей Семериков, Борис Демин, а также Николай Бухвалов, который с 2006 по 2008 год возглавлял правительство Пермского края.