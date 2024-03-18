«Пермские термы» повторно проиграли суд о взыскании миллионного долга

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Клипарт правосудие. Москва, молоток, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
Апелляционный суд не стал удовлетворять жалобу ответчика Фото:

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с ООО «Пермские термы» более 2,7 миллиона рублей. Эти средства отсудила компания «Статус-М», сумевшая доказать, что термальный комплекс задолжал ей за строительные работы. Ответчик решение обжаловал в апелляции.

«Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Оставить решение Арбитражного суда Пермского края о взыскании более 2,7 млн рублей с ООО „Пермские термы“ в пользу ООО „Статус-М“ без изменения. Жалобу оставить без удовлетворения», — сообщается в судебной картотеке.

Ранее Арбитражный суд Пермского края взыскал с «Пермских терм» более 2,7 млн рублей по иску стройфирмы «Статус-М». Это долг и неустойка по заключенному между компаниями договору подряда на общую сумму в 4,8 млн рублей. Подрядчик выполнил отделку в помещениях термального комплекса, но за работу получил только часть суммы в 2,6 млн рублей, после чего обратился в суд.

«Пермские термы», расположенные на улице Героев Хасана, представляют собой двухэтажное здание площадью более шести тысяч квадратных метров. В комплексе обустроено 17 видов бань и шесть бассейнов, в том числе три бассейна под открытым небом. Соучредителями бизнеса являются предприниматели Дмитрий Рассадин, Алексей Санников, Алексей и Андрей Семериков, Борис Демин, а также Николай Бухвалов, который с 2006 по 2008 год возглавлял правительство Пермского края.

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Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с ООО «Пермские термы» более 2,7 миллиона рублей. Эти средства отсудила компания «Статус-М», сумевшая доказать, что термальный комплекс задолжал ей за строительные работы. Ответчик решение обжаловал в апелляции. «Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Оставить решение Арбитражного суда Пермского края о взыскании более 2,7 млн рублей с ООО „Пермские термы“ в пользу ООО „Статус-М“ без изменения. Жалобу оставить без удовлетворения», — сообщается в судебной картотеке. Ранее Арбитражный суд Пермского края взыскал с «Пермских терм» более 2,7 млн рублей по иску стройфирмы «Статус-М». Это долг и неустойка по заключенному между компаниями договору подряда на общую сумму в 4,8 млн рублей. Подрядчик выполнил отделку в помещениях термального комплекса, но за работу получил только часть суммы в 2,6 млн рублей, после чего обратился в суд. «Пермские термы», расположенные на улице Героев Хасана, представляют собой двухэтажное здание площадью более шести тысяч квадратных метров. В комплексе обустроено 17 видов бань и шесть бассейнов, в том числе три бассейна под открытым небом. Соучредителями бизнеса являются предприниматели Дмитрий Рассадин, Алексей Санников, Алексей и Андрей Семериков, Борис Демин, а также Николай Бухвалов, который с 2006 по 2008 год возглавлял правительство Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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