Челябинским заводам не хватает монтажников и операторов станков с ЧПУ

19 марта 2024 в 09:05 Размер текста - 17 +

Спрос на операторов станков с ЧПУ вырос за год в два раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заводам Челябинской области недостает монтажников и операторов станков с ЧПУ. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, спрос на специалистов в 2023 году по сравнению с 2022 годом вырос в два раза. «Если сравнивать с 2022 годом, количество вакансий для синих воротничков выросло на 51%. Наибольший прирост по числу вакансий виден среди монтажников и операторов станков с ЧПУ (в два раза), автослесарей (увеличение на 93%) и маляров, штукатуров (плюс 92%)», — рассказали в HeadHunter. В течение 2023 года было размещено 64 тысячи вакансий для рабочих. Судя по структуре спроса на специалистов, больше всего требуются водители (16% вакансий), разнорабочие (11% вакансий) и слесари (9%). Медианная зарплата, которую можно встретить в объявлениях о вакансиях, в 2023 году составила 66,5 тысячи рублей. Рост по сравнению с 2022 годом составил 22%. Самым высоким он был у маляров и штукатуров, достигнув отметки в 56% (медиана зарплаты составила 79,7 тысячи рублей), автослесарей, поднявшись на 38% с зарплатой в 75,1 тысячи рублей, у слесарей и сантехников (плюс 36% до суммы в 65,5 тысячи рублей). Но при высоких темпах роста в топе по доходам остались другие специалисты. Так, медианная зарплата сварщиков составила 107,4 тысячи рублей, токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков — 103,5 тысячи, машинистов — 99,2 тысячи рублей. «Конкуренция среди рабочего персонала сейчас одна из самых низких. На одну вакансию слесаря приходится 1,4 резюме, автослесаря и токаря — по 1,5 резюме, электромонтажника и разнорабочего — по 1,9 резюме», — пояснила директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая. Аналитики платформы добавили, что за два первых месяца 2024 года в сфере рабочего персонала было опубликовано 11,5 тысячи вакансий. При сравнении с тем же периодом 2023 года видно, что рост нарастил темпы, приблизившись к 58%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заводам Челябинской области недостает монтажников и операторов станков с ЧПУ. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, спрос на специалистов в 2023 году по сравнению с 2022 годом вырос в два раза. «Если сравнивать с 2022 годом, количество вакансий для синих воротничков выросло на 51%. Наибольший прирост по числу вакансий виден среди монтажников и операторов станков с ЧПУ (в два раза), автослесарей (увеличение на 93%) и маляров, штукатуров (плюс 92%)», — рассказали в HeadHunter. В течение 2023 года было размещено 64 тысячи вакансий для рабочих. Судя по структуре спроса на специалистов, больше всего требуются водители (16% вакансий), разнорабочие (11% вакансий) и слесари (9%). Медианная зарплата, которую можно встретить в объявлениях о вакансиях, в 2023 году составила 66,5 тысячи рублей. Рост по сравнению с 2022 годом составил 22%. Самым высоким он был у маляров и штукатуров, достигнув отметки в 56% (медиана зарплаты составила 79,7 тысячи рублей), автослесарей, поднявшись на 38% с зарплатой в 75,1 тысячи рублей, у слесарей и сантехников (плюс 36% до суммы в 65,5 тысячи рублей). Но при высоких темпах роста в топе по доходам остались другие специалисты. Так, медианная зарплата сварщиков составила 107,4 тысячи рублей, токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков — 103,5 тысячи, машинистов — 99,2 тысячи рублей. «Конкуренция среди рабочего персонала сейчас одна из самых низких. На одну вакансию слесаря приходится 1,4 резюме, автослесаря и токаря — по 1,5 резюме, электромонтажника и разнорабочего — по 1,9 резюме», — пояснила директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая. Аналитики платформы добавили, что за два первых месяца 2024 года в сфере рабочего персонала было опубликовано 11,5 тысячи вакансий. При сравнении с тем же периодом 2023 года видно, что рост нарастил темпы, приблизившись к 58%.