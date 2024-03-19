Музыкальный дуэт «Игорь Михалыч» из Сургута (ХМАО) выступил перед бойцами СВО в подвале. Об этом сообщили в telegram-канале «ЮграСолдату».
«Рабочий дуэт „Игорь Михалыч“ выступает перед бойцами даже в самых сложных условиях. Порой концерты приходится давать и в подвалах. Но как признались сами участники творческой миссии, это не имеет значения, главное зритель. А наши югорчане самые благодарные слушатели. Главное видеть счастливые глаза наших защитников», — написали в telegram-канале «ЮграСолдату».
Сообщалось, что музыканты выступили перед прекрасной половиной медперсонала в честь 8 Марта. Кроме того, они давали концерт в госпиталях красной зоны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.