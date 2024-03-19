Музыканты из ХМАО провели концерт для бойцов СВО под землей. Видео

20 марта 2024 в 01:40 Размер текста - 17 +

Югорские музыканты выступают перед бойцами даже в самых сложных условиях Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Музыкальный дуэт «Игорь Михалыч» из Сургута (ХМАО) выступил перед бойцами СВО в подвале. Об этом сообщили в telegram-канале «ЮграСолдату». «Рабочий дуэт „Игорь Михалыч“ выступает перед бойцами даже в самых сложных условиях. Порой концерты приходится давать и в подвалах. Но как признались сами участники творческой миссии, это не имеет значения, главное зритель. А наши югорчане самые благодарные слушатели. Главное видеть счастливые глаза наших защитников», — написали в telegram-канале «ЮграСолдату». Сообщалось, что музыканты выступили перед прекрасной половиной медперсонала в честь 8 Марта. Кроме того, они давали концерт в госпиталях красной зоны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Музыкальный дуэт «Игорь Михалыч» из Сургута (ХМАО) выступил перед бойцами СВО в подвале. Об этом сообщили в telegram-канале «ЮграСолдату». «Рабочий дуэт „Игорь Михалыч“ выступает перед бойцами даже в самых сложных условиях. Порой концерты приходится давать и в подвалах. Но как признались сами участники творческой миссии, это не имеет значения, главное зритель. А наши югорчане самые благодарные слушатели. Главное видеть счастливые глаза наших защитников», — написали в telegram-канале «ЮграСолдату». Сообщалось, что музыканты выступили перед прекрасной половиной медперсонала в честь 8 Марта. Кроме того, они давали концерт в госпиталях красной зоны.