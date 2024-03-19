19 марта 2024

Музыканты из ХМАО провели концерт для бойцов СВО под землей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы РФ. stock, разведчик, разведка, спецназ, штурмовик, сво,  stock
Югорские музыканты выступают перед бойцами даже в самых сложных условиях Фото:

Музыкальный дуэт «Игорь Михалыч» из Сургута (ХМАО) выступил перед бойцами СВО в подвале. Об этом сообщили в telegram-канале «ЮграСолдату».

«Рабочий дуэт „Игорь Михалыч“ выступает перед бойцами даже в самых сложных условиях. Порой концерты приходится давать и в подвалах. Но как признались сами участники творческой миссии, это не имеет значения, главное зритель. А наши югорчане самые благодарные слушатели. Главное видеть счастливые глаза наших защитников», — написали в telegram-канале «ЮграСолдату».

Сообщалось, что музыканты выступили перед прекрасной половиной медперсонала в честь 8 Марта. Кроме того, они давали концерт в госпиталях красной зоны.

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Музыкальный дуэт «Игорь Михалыч» из Сургута (ХМАО) выступил перед бойцами СВО в подвале. Об этом сообщили в telegram-канале «ЮграСолдату». «Рабочий дуэт „Игорь Михалыч“ выступает перед бойцами даже в самых сложных условиях. Порой концерты приходится давать и в подвалах. Но как признались сами участники творческой миссии, это не имеет значения, главное зритель. А наши югорчане самые благодарные слушатели. Главное видеть счастливые глаза наших защитников», — написали в telegram-канале «ЮграСолдату». Сообщалось, что музыканты выступили перед прекрасной половиной медперсонала в честь 8 Марта. Кроме того, они давали концерт в госпиталях красной зоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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