Челябинский хоккеист Кузнецов за новую команду отличился четвертую игру подряд

Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов, выступающий в НХЛ за свою новую команду «Каролина Харрикейнз», ушел со льда с набранными очками четвертую игру подряд. Об этом 20 марта сообщают специализированные издания.
«Голевая передача Евгения Кузнецова помогла „Каролине“ выиграть у „Айлендерс“.„Харрикейнз“ победили со счетом 4:1. А результативная серия россиянина в „Каролине“ составляет четыре матча». — сообщает в telegram-канале издание Матч.
Кузнецов до 2013 года играл за челябинский «Трактор», с 2014 по март 2024 — за «Вашингтон Кэпиталз». 8 марта был обменян в клуб «Каролина Харрикейнз».
Также 20 марта удалось отметиться результативными действиями другому челябинскому НХЛовцу — Валерию Ничушкину. В матче его «Колорадо» против «Сент-Луиса» Ничушкин отдал две голевые передачи. Его команда в результате выиграла со счетом 3:4.
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