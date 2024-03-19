19 марта 2024

Челябинский хоккеист Кузнецов за новую команду отличился четвертую игру подряд

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Мастер-класс Евгения Кузнецова для челябинских школьников на новой дворовой хоккейной коробке. Челябинск, кузнецов евгений
Евгений Кузнецов заявлял, что из-за океана болеет за родную команду Фото:

Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов, выступающий в НХЛ за свою новую команду «Каролина Харрикейнз», ушел со льда с набранными очками четвертую игру подряд. Об этом 20 марта сообщают специализированные издания.

«Голевая передача Евгения Кузнецова помогла „Каролине“ выиграть у „Айлендерс“.„Харрикейнз“ победили со счетом 4:1. А результативная серия россиянина в „Каролине“ составляет четыре матча». — сообщает в telegram-канале издание Матч.

Кузнецов до 2013 года играл за челябинский «Трактор», с 2014 по март 2024 — за «Вашингтон Кэпиталз». 8 марта был обменян в клуб «Каролина Харрикейнз».

Также 20 марта удалось отметиться результативными действиями другому челябинскому НХЛовцу — Валерию Ничушкину. В матче его «Колорадо» против «Сент-Луиса» Ничушкин отдал две голевые передачи. Его команда в результате выиграла со счетом 3:4.

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Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов, выступающий в НХЛ за свою новую команду «Каролина Харрикейнз», ушел со льда с набранными очками четвертую игру подряд. Об этом 20 марта сообщают специализированные издания. «Голевая передача Евгения Кузнецова помогла „Каролине“ выиграть у „Айлендерс“.„Харрикейнз“ победили со счетом 4:1. А результативная серия россиянина в „Каролине“ составляет четыре матча». — сообщает в telegram-канале издание Матч. Кузнецов до 2013 года играл за челябинский «Трактор», с 2014 по март 2024 — за «Вашингтон Кэпиталз». 8 марта был обменян в клуб «Каролина Харрикейнз». Также 20 марта удалось отметиться результативными действиями другому челябинскому НХЛовцу — Валерию Ничушкину. В матче его «Колорадо» против «Сент-Луиса» Ничушкин отдал две голевые передачи. Его команда в результате выиграла со счетом 3:4.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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