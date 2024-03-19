Челябинский хоккеист Кузнецов за новую команду отличился четвертую игру подряд

20 марта 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Евгений Кузнецов заявлял, что из-за океана болеет за родную команду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов, выступающий в НХЛ за свою новую команду «Каролина Харрикейнз», ушел со льда с набранными очками четвертую игру подряд. Об этом 20 марта сообщают специализированные издания. «Голевая передача Евгения Кузнецова помогла „Каролине“ выиграть у „Айлендерс“.„Харрикейнз“ победили со счетом 4:1. А результативная серия россиянина в „Каролине“ составляет четыре матча». — сообщает в telegram-канале издание Матч. Кузнецов до 2013 года играл за челябинский «Трактор», с 2014 по март 2024 — за «Вашингтон Кэпиталз». 8 марта был обменян в клуб «Каролина Харрикейнз». Также 20 марта удалось отметиться результативными действиями другому челябинскому НХЛовцу — Валерию Ничушкину. В матче его «Колорадо» против «Сент-Луиса» Ничушкин отдал две голевые передачи. Его команда в результате выиграла со счетом 3:4. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов, выступающий в НХЛ за свою новую команду «Каролина Харрикейнз», ушел со льда с набранными очками четвертую игру подряд. Об этом 20 марта сообщают специализированные издания. «Голевая передача Евгения Кузнецова помогла „Каролине“ выиграть у „Айлендерс“.„Харрикейнз“ победили со счетом 4:1. А результативная серия россиянина в „Каролине“ составляет четыре матча». — сообщает в telegram-канале издание Матч. Кузнецов до 2013 года играл за челябинский «Трактор», с 2014 по март 2024 — за «Вашингтон Кэпиталз». 8 марта был обменян в клуб «Каролина Харрикейнз». Также 20 марта удалось отметиться результативными действиями другому челябинскому НХЛовцу — Валерию Ничушкину. В матче его «Колорадо» против «Сент-Луиса» Ничушкин отдал две голевые передачи. Его команда в результате выиграла со счетом 3:4.