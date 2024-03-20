Челябинцы без высшего образования стали просить более высокие зарплаты

«Зарплата.ру»: челябинцы без высшего образования повысили зарплатные ожидания

21 марта 2024 в 08:57 Размер текста - 17 +

Рабочие челябинцы стали требовать более высоких зарплат Фото: Денис Моргунов © URA.RU Зарплатные ожидания жителей Челябинской области без высшего образования за 2023 год выросли больше, чем у других групп. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», у женщин наблюдался рост выше, чем у мужчин. «В Челябинской области кадровый дефицит спровоцировал рост зарплатных ожиданий у специалистов массового найма. За год зарплатные ожидания женщин со средним специальным образованием увеличились на 15%, со средним — на 31%, с неоконченным высшим — на 14%. При этом ожидаемый заработок мужчин без высшего образования растет более медленными темпами», — рассказали URA.RU в офисе сервиса. Мужчины со средним специальным образованием рассчитывали получать на 29% выше, чем годом ранее, со средним — на 23%, с неоконченным высшим — на 8%. При этом в среднем разница в зарплатных ожиданиях между мужчинами и женщинами без высшего образования составила 12% в пользу мужчин. Аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру» отметили, что данные подтвердили тренд с высоким спросом на рабочих. Нехватка специалистов вынуждает работодателей платить больше, что сказывается на самооценке сотрудников. Рост ожидаемого заработка среди женщин также зафиксировал тенденцию на расширение диапазона принимаемых на работу сотрудников. Разница в уровне желаемого дохода среди мужчин и женщин стала следствием жизненных приоритетов: последние ради высокого дохода не всегда готовы жертвовать временем в ущерб интересам семьи. Среди соискателей специальностей массового найма за год наибольший прирост средних зарплатных ожиданий показали администраторы (увеличение на 35% у мужчин — до 50,8 тысячи рублей, плюс 18% у женщин — до 38 тысяч), водители (рост на 35% у мужчин — до 67,6 тысячи рублей, прибавка на 11% у женщин — до 41,6 тысячи). Также запросы выросли в кладовщиков (плюс 14% у мужчин — до 53,1 тысячи рублей, рост на 15% у женщин — до 43,5 тысячи), операторов call-центров (плюс 14% у мужчин — до 46,8 тысячи рублей, +13% у женщин — до 34,3 тысячи рублей), официантов (увеличение на 34% у мужчин — до 40 тысяч рублей, плюс 3% у женщин — до 31,3 тысячи рублей), товароведов (плюс 17% у мужчин — до 45 тысяч, прибавка на 23% у женщин — до 41,6 тысячи рублей). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зарплатные ожидания жителей Челябинской области без высшего образования за 2023 год выросли больше, чем у других групп. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», у женщин наблюдался рост выше, чем у мужчин. «В Челябинской области кадровый дефицит спровоцировал рост зарплатных ожиданий у специалистов массового найма. За год зарплатные ожидания женщин со средним специальным образованием увеличились на 15%, со средним — на 31%, с неоконченным высшим — на 14%. При этом ожидаемый заработок мужчин без высшего образования растет более медленными темпами», — рассказали URA.RU в офисе сервиса. Мужчины со средним специальным образованием рассчитывали получать на 29% выше, чем годом ранее, со средним — на 23%, с неоконченным высшим — на 8%. При этом в среднем разница в зарплатных ожиданиях между мужчинами и женщинами без высшего образования составила 12% в пользу мужчин. Аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру» отметили, что данные подтвердили тренд с высоким спросом на рабочих. Нехватка специалистов вынуждает работодателей платить больше, что сказывается на самооценке сотрудников. Рост ожидаемого заработка среди женщин также зафиксировал тенденцию на расширение диапазона принимаемых на работу сотрудников. Разница в уровне желаемого дохода среди мужчин и женщин стала следствием жизненных приоритетов: последние ради высокого дохода не всегда готовы жертвовать временем в ущерб интересам семьи. Среди соискателей специальностей массового найма за год наибольший прирост средних зарплатных ожиданий показали администраторы (увеличение на 35% у мужчин — до 50,8 тысячи рублей, плюс 18% у женщин — до 38 тысяч), водители (рост на 35% у мужчин — до 67,6 тысячи рублей, прибавка на 11% у женщин — до 41,6 тысячи). Также запросы выросли в кладовщиков (плюс 14% у мужчин — до 53,1 тысячи рублей, рост на 15% у женщин — до 43,5 тысячи), операторов call-центров (плюс 14% у мужчин — до 46,8 тысячи рублей, +13% у женщин — до 34,3 тысячи рублей), официантов (увеличение на 34% у мужчин — до 40 тысяч рублей, плюс 3% у женщин — до 31,3 тысячи рублей), товароведов (плюс 17% у мужчин — до 45 тысяч, прибавка на 23% у женщин — до 41,6 тысячи рублей).