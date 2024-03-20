Каждый пятый житель Сургута имеет высокий риск сердечных заболеваний

21 марта 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

В Сургуте каждый пятый имеет высокий риск развития болезней сердца Фото: Анна Майорова © URA.RU В Сургуте каждый пятый участник акции «Здоровое сердце Югры», проводившейся на избирательных участках, оказался подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом агентству URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО. «В Сургуте сертификат, сигнализирующий об отклонениях в работе сердца (красный), получил каждый пятый участник акции. Из них в Кардиодиспансер на углубленную диагностику направлены 15 человек. Справка: кардиоскрининг включает измерение уровня артериального давления, опрос и оценку вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение следующих 10 лет», — пояснили в пресс-службе окружного депздрава. Акция «Здоровое сердце Югры» прошла в дни выборов президента России в 35 избирательных участках в 8 муниципалитетов ХМАО. В ней поучаствовало более 7,5 тысяч югорчан. В одном только Сургуте — почти 4 тысячи человек. При кардиоскрининге медики на участках опрашивали пациентов и выявляли возможные факторы риска возникновения сердечных заболеваний по специальной шкале. В результате всем опрошенным выдавали сертификаты трех видов: с низким, средним и высоким показателями риска. Ранее URA.RU писало о том, что жителей Нижневартовска приглашали проверить здоровье сердца прямо на базе избирательных участков. По итогам скрининга, который любой избиратель мог пройти 16 марта, медики выдавали сертификат о состоянии его здоровья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте каждый пятый участник акции «Здоровое сердце Югры», проводившейся на избирательных участках, оказался подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом агентству URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО. «В Сургуте сертификат, сигнализирующий об отклонениях в работе сердца (красный), получил каждый пятый участник акции. Из них в Кардиодиспансер на углубленную диагностику направлены 15 человек. Справка: кардиоскрининг включает измерение уровня артериального давления, опрос и оценку вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение следующих 10 лет», — пояснили в пресс-службе окружного депздрава. Акция «Здоровое сердце Югры» прошла в дни выборов президента России в 35 избирательных участках в 8 муниципалитетов ХМАО. В ней поучаствовало более 7,5 тысяч югорчан. В одном только Сургуте — почти 4 тысячи человек. При кардиоскрининге медики на участках опрашивали пациентов и выявляли возможные факторы риска возникновения сердечных заболеваний по специальной шкале. В результате всем опрошенным выдавали сертификаты трех видов: с низким, средним и высоким показателями риска. Ранее URA.RU писало о том, что жителей Нижневартовска приглашали проверить здоровье сердца прямо на базе избирательных участков. По итогам скрининга, который любой избиратель мог пройти 16 марта, медики выдавали сертификат о состоянии его здоровья.