20 марта 2024

Каждый пятый житель Сургута имеет высокий риск сердечных заболеваний

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте каждый пятый имеет высокий риск развития болезней сердца Фото:

В Сургуте каждый пятый участник акции «Здоровое сердце Югры», проводившейся на избирательных участках, оказался подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом агентству URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО.

«В Сургуте сертификат, сигнализирующий об отклонениях в работе сердца (красный), получил каждый пятый участник акции. Из них в Кардиодиспансер на углубленную диагностику направлены 15 человек. Справка: кардиоскрининг включает измерение уровня артериального давления, опрос и оценку вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение следующих 10 лет», — пояснили в пресс-службе окружного депздрава.

Акция «Здоровое сердце Югры» прошла в дни выборов президента России в 35 избирательных участках в 8 муниципалитетов ХМАО. В ней поучаствовало более 7,5 тысяч югорчан. В одном только Сургуте — почти 4 тысячи человек. При кардиоскрининге медики на участках опрашивали пациентов и выявляли возможные факторы риска возникновения сердечных заболеваний по специальной шкале. В результате всем опрошенным выдавали сертификаты трех видов: с низким, средним и высоким показателями риска.

Ранее URA.RU писало о том, что жителей Нижневартовска приглашали проверить здоровье сердца прямо на базе избирательных участков. По итогам скрининга, который любой избиратель мог пройти 16 марта, медики выдавали сертификат о состоянии его здоровья.

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В Сургуте каждый пятый участник акции «Здоровое сердце Югры», проводившейся на избирательных участках, оказался подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом агентству URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО. «В Сургуте сертификат, сигнализирующий об отклонениях в работе сердца (красный), получил каждый пятый участник акции. Из них в Кардиодиспансер на углубленную диагностику направлены 15 человек. Справка: кардиоскрининг включает измерение уровня артериального давления, опрос и оценку вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение следующих 10 лет», — пояснили в пресс-службе окружного депздрава. Акция «Здоровое сердце Югры» прошла в дни выборов президента России в 35 избирательных участках в 8 муниципалитетов ХМАО. В ней поучаствовало более 7,5 тысяч югорчан. В одном только Сургуте — почти 4 тысячи человек. При кардиоскрининге медики на участках опрашивали пациентов и выявляли возможные факторы риска возникновения сердечных заболеваний по специальной шкале. В результате всем опрошенным выдавали сертификаты трех видов: с низким, средним и высоким показателями риска. Ранее URA.RU писало о том, что жителей Нижневартовска приглашали проверить здоровье сердца прямо на базе избирательных участков. По итогам скрининга, который любой избиратель мог пройти 16 марта, медики выдавали сертификат о состоянии его здоровья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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