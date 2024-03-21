За «выбивание» двух тысяч рублей пермских коллекторов оштрафовали на 100 тысяч

22 марта 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Черные коллекторы превратились в должников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Коллекторы микрокредитной организации «Сетап» в попытках взыскать с пермячки две тысячи рублей сами получили наказание в 100 тысяч. Но до этого они запугали не только должницу, но и ее соседей, рассказали в службе судебных приставов. «Коллекторы от имени должницы по почте направляли соседям листовки с требованием оплатить за нее долг по кредиту. При этом текст имел оскорбительный характер и содержал персональные данные заемщицы. Также на имя самой должницы поступали уведомления, в которых утверждалось, что в случае неоплаты долга ее имущество могут арестовать и изъять, а ей самой запретят выезд за пределы РФ и привлекут к уголовной ответственности», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. В ведомстве отмечают, что у коллекторов не было на это никаких прав. Ограничения вправе накладывать только приставы, но в отношении пермячки даже нет ни одного судебного решения, ни исполнительного производства. В итоге ООО МКК «Сетап» оштрафовали на 100 тысяч рублей. Приставы напоминают, что граждане защищены от «выбивания долгов» на законодательном уровне. Если вы столкнулись с подобными проблемами, то можете обратиться в Главное управление Федеральной службы по Пермскому краю через интернет-приемную официального сайта или по телефону: 8 (342) 229-75-87. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Коллекторы микрокредитной организации «Сетап» в попытках взыскать с пермячки две тысячи рублей сами получили наказание в 100 тысяч. Но до этого они запугали не только должницу, но и ее соседей, рассказали в службе судебных приставов. «Коллекторы от имени должницы по почте направляли соседям листовки с требованием оплатить за нее долг по кредиту. При этом текст имел оскорбительный характер и содержал персональные данные заемщицы. Также на имя самой должницы поступали уведомления, в которых утверждалось, что в случае неоплаты долга ее имущество могут арестовать и изъять, а ей самой запретят выезд за пределы РФ и привлекут к уголовной ответственности», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. В ведомстве отмечают, что у коллекторов не было на это никаких прав. Ограничения вправе накладывать только приставы, но в отношении пермячки даже нет ни одного судебного решения, ни исполнительного производства. В итоге ООО МКК «Сетап» оштрафовали на 100 тысяч рублей. Приставы напоминают, что граждане защищены от «выбивания долгов» на законодательном уровне. Если вы столкнулись с подобными проблемами, то можете обратиться в Главное управление Федеральной службы по Пермскому краю через интернет-приемную официального сайта или по телефону: 8 (342) 229-75-87.