Бастрыкин возбудил уголовное дело из-за глыбы льда, упавшей на екатеринбуржца

Глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело после инцидента, в котором на подростка из Екатеринбурга упала глыба льда. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сказано в сообщении. Следователи организовали проверку, об итогах которой доложат главе ведомства.
Инцидент произошел возле дома по улице Вайнера, 9А. У пострадавшего диагностировали поверхностную травму. Его доставили в травматологическое отделение больницы №24. Сотрудники прокуратуры проверят управляющую компанию, возле дома которой случилось ЧП.
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