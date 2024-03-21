21 марта 2024

Бастрыкин возбудил уголовное дело из-за глыбы льда, упавшей на екатеринбуржца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах происшествия Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело после инцидента, в котором на подростка из Екатеринбурга упала глыба льда. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сказано в сообщении. Следователи организовали проверку, об итогах которой доложат главе ведомства.

Инцидент произошел возле дома по улице Вайнера, 9А. У пострадавшего диагностировали поверхностную травму. Его доставили в травматологическое отделение больницы №24. Сотрудники прокуратуры проверят управляющую компанию, возле дома которой случилось ЧП.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело после инцидента, в котором на подростка из Екатеринбурга упала глыба льда. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сказано в сообщении. Следователи организовали проверку, об итогах которой доложат главе ведомства. Инцидент произошел возле дома по улице Вайнера, 9А. У пострадавшего диагностировали поверхностную травму. Его доставили в травматологическое отделение больницы №24. Сотрудники прокуратуры проверят управляющую компанию, возле дома которой случилось ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...