Происшествия Бастрыкин возбудил уголовное дело из-за глыбы льда, упавшей на екатеринбуржца 22 марта 2024 в 13:20 Размер текста - 17 + Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах происшествия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело после инцидента, в котором на подростка из Екатеринбурга упала глыба льда. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сказано в сообщении. Следователи организовали проверку, об итогах которой доложат главе ведомства. Инцидент произошел возле дома по улице Вайнера, 9А. У пострадавшего диагностировали поверхностную травму. Его доставили в травматологическое отделение больницы №24. Сотрудники прокуратуры проверят управляющую компанию, возле дома которой случилось ЧП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело после инцидента, в котором на подростка из Екатеринбурга упала глыба льда. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сказано в сообщении. Следователи организовали проверку, об итогах которой доложат главе ведомства. Инцидент произошел возле дома по улице Вайнера, 9А. У пострадавшего диагностировали поверхностную травму. Его доставили в травматологическое отделение больницы №24. Сотрудники прокуратуры проверят управляющую компанию, возле дома которой случилось ЧП. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям