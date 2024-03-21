Прокуратура проверит УК, возле дома которой глыба льда упала на екатеринбуржца

21 марта 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Прокуроры оценят очистку кровли от снега и наледи Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудники прокуратуры проверят управляющую компанию «Народная», возле дома которой глыба льда упала на екатеринбуржца. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Прокуратура даст оценку законности и полноты действий сотрудников УК, обслуживающей многоквартирный дом, рядом с которым пострадал мужчина на предмет исполнения требований действующего законодательства при его содержании, своевременности исполнения обязанности по очистке кровли от снега и наледи», — сказано в сообщении. По итогам проверки будут приняты прокурорские меры реагирования. Инцидент произошел возле дома по улице Вайнера, 9А. У пострадавшего диагностировали поверхностную травму. Его доставили в травматологическое отделение больницы №24. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники прокуратуры проверят управляющую компанию «Народная», возле дома которой глыба льда упала на екатеринбуржца. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Прокуратура даст оценку законности и полноты действий сотрудников УК, обслуживающей многоквартирный дом, рядом с которым пострадал мужчина на предмет исполнения требований действующего законодательства при его содержании, своевременности исполнения обязанности по очистке кровли от снега и наледи», — сказано в сообщении. По итогам проверки будут приняты прокурорские меры реагирования. Инцидент произошел возле дома по улице Вайнера, 9А. У пострадавшего диагностировали поверхностную травму. Его доставили в травматологическое отделение больницы №24.