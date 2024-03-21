Прокуратура проверит УК, возле дома которой глыба льда упала на екатеринбуржца

Сотрудники прокуратуры проверят управляющую компанию «Народная», возле дома которой глыба льда упала на екатеринбуржца. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура даст оценку законности и полноты действий сотрудников УК, обслуживающей многоквартирный дом, рядом с которым пострадал мужчина на предмет исполнения требований действующего законодательства при его содержании, своевременности исполнения обязанности по очистке кровли от снега и наледи», — сказано в сообщении. По итогам проверки будут приняты прокурорские меры реагирования.
Инцидент произошел возле дома по улице Вайнера, 9А. У пострадавшего диагностировали поверхностную травму. Его доставили в травматологическое отделение больницы №24.
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