Прокуратура проверит УК, возле дома которой глыба льда упала на екатеринбуржца

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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Прокуроры оценят очистку кровли от снега и наледи Фото:

Сотрудники прокуратуры проверят управляющую компанию «Народная», возле дома которой глыба льда упала на екатеринбуржца. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура даст оценку законности и полноты действий сотрудников УК, обслуживающей многоквартирный дом, рядом с которым пострадал мужчина на предмет исполнения требований действующего законодательства при его содержании, своевременности исполнения обязанности по очистке кровли от снега и наледи», — сказано в сообщении. По итогам проверки будут приняты прокурорские меры реагирования.

Инцидент произошел возле дома по улице Вайнера, 9А. У пострадавшего диагностировали поверхностную травму. Его доставили в травматологическое отделение больницы №24.

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Сотрудники прокуратуры проверят управляющую компанию «Народная», возле дома которой глыба льда упала на екатеринбуржца. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Прокуратура даст оценку законности и полноты действий сотрудников УК, обслуживающей многоквартирный дом, рядом с которым пострадал мужчина на предмет исполнения требований действующего законодательства при его содержании, своевременности исполнения обязанности по очистке кровли от снега и наледи», — сказано в сообщении. По итогам проверки будут приняты прокурорские меры реагирования. Инцидент произошел возле дома по улице Вайнера, 9А. У пострадавшего диагностировали поверхностную травму. Его доставили в травматологическое отделение больницы №24.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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