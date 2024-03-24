Жительница ХМАО убила собутыльника ударом ножа в грудь

25 марта 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Жительнице Сургута грозит 15 лет тюрьмы за убийство сожителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Сургута (ХМАО) обвиняется в убийстве собутыльника. Женщина поссорилась с сожителем, когда они вместе распивали спиртные напитки, и ударила его ножом в грудь. «По версии следствия, между обвиняемой и ее сожителем, находившимися в состоянии опьянения, произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила потерпевшего ножом в область груди. От полученного ранения мужчина скончался на месте преступления», — сообщает следственный комитет по ХМАО на официальном сайте. Следователи Сургута собрали доказательства по делу и передали их в суд, который определит наказание для обвиняемой. УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы за убийство. Ранее URA.RU писало, что житель городского поселения Пойковский (Нефтеюганский район) устроил поножовщину на почве ревности. Он убил бывшую жену, ее сожителя и ранил соседа, который пытался предотвратить кровопролитие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Сургута (ХМАО) обвиняется в убийстве собутыльника. Женщина поссорилась с сожителем, когда они вместе распивали спиртные напитки, и ударила его ножом в грудь. «По версии следствия, между обвиняемой и ее сожителем, находившимися в состоянии опьянения, произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила потерпевшего ножом в область груди. От полученного ранения мужчина скончался на месте преступления», — сообщает следственный комитет по ХМАО на официальном сайте. Следователи Сургута собрали доказательства по делу и передали их в суд, который определит наказание для обвиняемой. УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы за убийство. Ранее URA.RU писало, что житель городского поселения Пойковский (Нефтеюганский район) устроил поножовщину на почве ревности. Он убил бывшую жену, ее сожителя и ранил соседа, который пытался предотвратить кровопролитие.