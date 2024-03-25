Экс-полицейский в футболке к 300-летию Екатеринбурга снялся в шоу «Поле чудес»

26 марта 2024 в 06:58 Размер текста - 17 +

Программы вышла в эфир на «Первом канале» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший полицейский из Екатеринбурга Александр Жолобов принял участие в съемках программы «Поле чудес». По словам корреспондента URA.RU, который следил за передачей, на шоу экс-силовик пришел в футболке к 300-летию города. «Александр Жолобов пришел на съемки программы в футболке к 300-летию Екатеринбурга. Он вручил ведущему „Поле чудес“ Леониду Якубовичу подарки с символикой юбилея, но в финал так и не попал. Зато успел произнести тост в честь 300-летия уральской столицы», — рассказал корреспондент информационного агентства. Жолобов сообщил, что работает главой структурного подразделения комплексного ремонта зданий и в детско-юношеском центре «Созвездие». До этого он в течение 23 лет служил в МВД, сейчас является пенсионером. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов лично провожал Жолобова в Москву. В гостях у Леонида Якубовича свердловчанин собирался передать привет родному городу и прочитать стих собственного сочинения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший полицейский из Екатеринбурга Александр Жолобов принял участие в съемках программы «Поле чудес». По словам корреспондента URA.RU, который следил за передачей, на шоу экс-силовик пришел в футболке к 300-летию города. «Александр Жолобов пришел на съемки программы в футболке к 300-летию Екатеринбурга. Он вручил ведущему „Поле чудес“ Леониду Якубовичу подарки с символикой юбилея, но в финал так и не попал. Зато успел произнести тост в честь 300-летия уральской столицы», — рассказал корреспондент информационного агентства. Жолобов сообщил, что работает главой структурного подразделения комплексного ремонта зданий и в детско-юношеском центре «Созвездие». До этого он в течение 23 лет служил в МВД, сейчас является пенсионером. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов лично провожал Жолобова в Москву. В гостях у Леонида Якубовича свердловчанин собирался передать привет родному городу и прочитать стих собственного сочинения.