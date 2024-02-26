Мэр Орлов отправил екатеринбуржца на «Поле чудес». Фото

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Торжественный прием главы Екатеринбурга, посвященный Дню волонтера. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов дал напутствие участнику «Поле чудес» из Екатеринбурга Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проводил на съемки ток-шоу «Поле чудес» сотрудника детско-юношеского центра «Созвездие» Александра Жолобова. В гостях у Леонида Якубовича свердловчанин передал привет родному городу и прочитал стих собственного сочинения, рассказал Орлов у себя в telegram-канале.

«Наш земляк Александр Жолобов в эти выходные принимал участие в съемках телепередачи „Поле чудес“ на Первом канале. Накануне я встретился с ним, чтобы пожелать доброй дороги и, конечно же, удачи. В поездку Александр отправился вместе со своими коллегами из „Созвездия“. На всю страну он передал большой привет Екатеринбургу и даже прочел стихи собственного сочинения», — написал Орлов.

Программа выйдет через месяц. Александр Жолобов признался, что впечатления от участия в программе «Поле чудес» у него остались самые яркие.

Александр Жолобов отправился на «Поле чудес» с коллегами из ДЮСШ
Александр Жолобов отправился на «Поле чудес» с коллегами из ДЮСШ
Фото:
На съемки Александра Жолобова провожал мэр Алексей Орлов
На съемки Александра Жолобова провожал мэр Алексей Орлов
Фото:

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проводил на съемки ток-шоу «Поле чудес» сотрудника детско-юношеского центра «Созвездие» Александра Жолобова. В гостях у Леонида Якубовича свердловчанин передал привет родному городу и прочитал стих собственного сочинения, рассказал Орлов у себя в telegram-канале. «Наш земляк Александр Жолобов в эти выходные принимал участие в съемках телепередачи „Поле чудес“ на Первом канале. Накануне я встретился с ним, чтобы пожелать доброй дороги и, конечно же, удачи. В поездку Александр отправился вместе со своими коллегами из „Созвездия“. На всю страну он передал большой привет Екатеринбургу и даже прочел стихи собственного сочинения», — написал Орлов. Программа выйдет через месяц. Александр Жолобов признался, что впечатления от участия в программе «Поле чудес» у него остались самые яркие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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