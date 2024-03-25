В ХМАО наркодилеры угрожают отрезать палец школьнику

26 марта 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Полиция проводит проверку по факту заявления Фото: Роман Наумов © URA.RU Наркодилеры угрожают физической расправой школьнику из Нижневартовска за то, что он якобы обманул их. По словам старшего брата подростка, его обвиняют в том, что он получил деньги или запрещенные вещества для дальнейшей продажи, но не стал этого делать, рассказал брат URA.RU на правах анонимности. «Он якобы получил аванс за работу или сами запрещенные вещества, но не стал [торговать ими]. Позже появились его фото в telegram-канале, вроде местного наркошопа, с предложением жителям Нижневартовска найти [брата], отрезать ему палец в качестве наказания, предоставить видеозапись как доказательство и получить награду», — рассказал брат подростка. В начале марта одноклассник школьника, которому угрожают неизвестные, сфотографировал его паспорт и его самого для регистрации на сайте ставок на спортивные матчи. В этот же день в одном из telegram-каналов появились те самые фотографии с сообщением о том, что подросток якобы «кинул» местный наркошоп. По его словам, с момента угроз уже прошло некоторое время, но никаких незаконных действий в отношении школьника совершено не было. Семья обратилась с заявлением в полицию. В УМВД по ХМАО URA.RU рассказали, что по данному факту проводится проверка. «Устанавливаются обстоятельства происшествия», — рассказали в полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наркодилеры угрожают физической расправой школьнику из Нижневартовска за то, что он якобы обманул их. По словам старшего брата подростка, его обвиняют в том, что он получил деньги или запрещенные вещества для дальнейшей продажи, но не стал этого делать, рассказал брат URA.RU на правах анонимности. «Он якобы получил аванс за работу или сами запрещенные вещества, но не стал [торговать ими]. Позже появились его фото в telegram-канале, вроде местного наркошопа, с предложением жителям Нижневартовска найти [брата], отрезать ему палец в качестве наказания, предоставить видеозапись как доказательство и получить награду», — рассказал брат подростка. В начале марта одноклассник школьника, которому угрожают неизвестные, сфотографировал его паспорт и его самого для регистрации на сайте ставок на спортивные матчи. В этот же день в одном из telegram-каналов появились те самые фотографии с сообщением о том, что подросток якобы «кинул» местный наркошоп. По его словам, с момента угроз уже прошло некоторое время, но никаких незаконных действий в отношении школьника совершено не было. Семья обратилась с заявлением в полицию. В УМВД по ХМАО URA.RU рассказали, что по данному факту проводится проверка. «Устанавливаются обстоятельства происшествия», — рассказали в полиции.