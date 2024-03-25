25 марта 2024

В Ханты-Мансийске зарегистрирован всплеск заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор ХМАО: уровень заболеваемости ОРВИ в Ханты-Мансийске вырос на 34%
© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень заболеваемости ОРВИ в Ханты-Мансийске вырос на 34% за неделю Фото:

В Ханты-Мансийске за неделю на 34% вырос уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Такую информацию опубликовали в еженедельной сводке на сайте Роспотребнадзора ХМАО.

«За неделю 18.03 — 24.03.2024 зарегистрировано 89,7 случая ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что на уровне предыдущей недели (+3,5%) и ниже эпидемического порога на 15,8%. Наибольший рост отмечается в Ханты-Мансийске. Заболеваемость в столице Югры выше, чем на предыдущей неделе на 34% и ниже эпидемиологического порога на 73%», — сообщили на сайте надзорного ведомства.

Рост заболеваемости отмечается в десяти муниципалитетах Югры. Города с самым большим количеством заболевших — Сургут (34,7%), Нижневартовск (11,7%), Нефтеюганск (10,7%). Преимущественно болеют югорчане от 15 лет и старше.

Ранее URA.RU писало, что за вторую неделю марта в Югре больше всего заболевших гриппом А и ОРВИ было зарегистрировано в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. При этом в структуре всей заболеваемости гриппом на долю гриппа А приходилось 100%.

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В Ханты-Мансийске за неделю на 34% вырос уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Такую информацию опубликовали в еженедельной сводке на сайте Роспотребнадзора ХМАО. «За неделю 18.03 — 24.03.2024 зарегистрировано 89,7 случая ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что на уровне предыдущей недели (+3,5%) и ниже эпидемического порога на 15,8%. Наибольший рост отмечается в Ханты-Мансийске. Заболеваемость в столице Югры выше, чем на предыдущей неделе на 34% и ниже эпидемиологического порога на 73%», — сообщили на сайте надзорного ведомства. Рост заболеваемости отмечается в десяти муниципалитетах Югры. Города с самым большим количеством заболевших — Сургут (34,7%), Нижневартовск (11,7%), Нефтеюганск (10,7%). Преимущественно болеют югорчане от 15 лет и старше. Ранее URA.RU писало, что за вторую неделю марта в Югре больше всего заболевших гриппом А и ОРВИ было зарегистрировано в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. При этом в структуре всей заболеваемости гриппом на долю гриппа А приходилось 100%.
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