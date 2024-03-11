В Роспотребнадзоре ХМАО назвали города с самым высоким уровнем заболеваемости гриппом А и ОРВИ

Наибольшее количество больных гриппом А и ОРВИ выявлено в Сургуте

12 марта 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Самый высокий уровень заболеваемости гриппом А и ОРВИ в Сургуте и Ханты-Мансийске Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Югре больше всего заболевших гриппом А и ОРВИ зарегистрировано в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Информация об этом появилась на сайте окружного управления Роспотребнадзора. «За неделю зарегистрировано 88 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что на уровне предыдущей недели (+2,2%) и ниже эпидемического порога на 18,1%. В территориальной структуре доминирует население городов Сургут — 39,9%, Нижневартовск — 10,4%, Нефтеюганск — 9,7%. В Ханты-Мансийске уровень заболеваемости вырос на 12%», — сообщили на сайте надзорного ведомства. При этом рост заболеваемости отмечают в десяти муниципалитетах округа. Наибольший — в Березовском районе. Гриппом болеют югорчане во всех муниципальных образованиях региона. «На минувшей неделе заболеваемость составила 0,24 случая на 10 тысяч населения. В структуре всей заболеваемости гриппом на долю гриппа А приходится 100%», — пояснили в публикации Роспотребнадзора ХМАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нягани (ХМАО) в последнюю неделю февраля заболеваемость ОРВИ по сравнению с неделей ранее снизилась на 22%. Чаще всего болеют дети и подростки.

В Югре больше всего заболевших гриппом А и ОРВИ зарегистрировано в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Информация об этом появилась на сайте окружного управления Роспотребнадзора. «За неделю зарегистрировано 88 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что на уровне предыдущей недели (+2,2%) и ниже эпидемического порога на 18,1%. В территориальной структуре доминирует население городов Сургут — 39,9%, Нижневартовск — 10,4%, Нефтеюганск — 9,7%. В Ханты-Мансийске уровень заболеваемости вырос на 12%», — сообщили на сайте надзорного ведомства. При этом рост заболеваемости отмечают в десяти муниципалитетах округа. Наибольший — в Березовском районе. Гриппом болеют югорчане во всех муниципальных образованиях региона. «На минувшей неделе заболеваемость составила 0,24 случая на 10 тысяч населения. В структуре всей заболеваемости гриппом на долю гриппа А приходится 100%», — пояснили в публикации Роспотребнадзора ХМАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нягани (ХМАО) в последнюю неделю февраля заболеваемость ОРВИ по сравнению с неделей ранее снизилась на 22%. Чаще всего болеют дети и подростки.