Адвокат раскрыл, сколько лет грозит главам Минэкономразвития за рейдерство в Ставрополье

Главам Минэкономразвития грозит за рейдерство до 15 лет лишения свободы

27 марта 2024 в 04:05 Размер текста - 17 +

Большинство тех, кого заключили под стражу, ждут реальные сроки, пояснил адвокат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главам Минэкономразвития в Ставропольском крае, которые причастны к рейдерскому захвату компании по добыче минеральной воды, может грозить до 10 лет лишения свободы за превышение полномочий из корыстных побуждений и до 15 лет за вымогательство организованной группой в особо крупном размере. Об этом рассказал адвокат Алексей Гавришев. «За превышение полномочий максимальный срок наказания — 10 лет лишения свободы. Такой же порог предусмотрен и за кражу организованной группой в особо крупном размере. Но за вымогательство фигурантам грозит уже до 15 лет лишения свободы», — рассказал «Известиям» Гавришев. По словам адвоката, на практике большинство тех, кого заключили под стражу, получают впоследствии реальные сроки. При этом, если адвокаты найдут много процедурных или иных нарушений, то прокуратура может не направить такое дело в суд. Гавришев отметил, что на практике подозреваемые, не попавшие в СИЗО, чаще получают условные сроки или оправдательные приговоры. В Ставропольском крае главы Минэкономразвития незаконно прекратили действие лицензии на добычу минеральной воды одной из компаний, чтобы в будущем совершить рейдерский захват этой организации. Также ФСБ установила факты крупных хищений членами этой группировки природного газа у одного из нефтегазовых предприятий, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главам Минэкономразвития в Ставропольском крае, которые причастны к рейдерскому захвату компании по добыче минеральной воды, может грозить до 10 лет лишения свободы за превышение полномочий из корыстных побуждений и до 15 лет за вымогательство организованной группой в особо крупном размере. Об этом рассказал адвокат Алексей Гавришев. «За превышение полномочий максимальный срок наказания — 10 лет лишения свободы. Такой же порог предусмотрен и за кражу организованной группой в особо крупном размере. Но за вымогательство фигурантам грозит уже до 15 лет лишения свободы», — рассказал «Известиям» Гавришев. По словам адвоката, на практике большинство тех, кого заключили под стражу, получают впоследствии реальные сроки. При этом, если адвокаты найдут много процедурных или иных нарушений, то прокуратура может не направить такое дело в суд. Гавришев отметил, что на практике подозреваемые, не попавшие в СИЗО, чаще получают условные сроки или оправдательные приговоры. В Ставропольском крае главы Минэкономразвития незаконно прекратили действие лицензии на добычу минеральной воды одной из компаний, чтобы в будущем совершить рейдерский захват этой организации. Также ФСБ установила факты крупных хищений членами этой группировки природного газа у одного из нефтегазовых предприятий, пишет телеканал 360.