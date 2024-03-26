Главы Минэкономразвития РФ задержаны ФСБ за рейдерство в Ставрополье

ФСБ раскрыла преступную группировку, в которую входили главы Минэкономразвития. Они занимались коррупционными схемами в Ставропольском крае и готовили рейдерский захват.
«ФСБ РФ совместно с Министерством внутренних дел РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность членов организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края, причастных к совершению противоправных деяний экономической и коррупционной направленности», — подчеркнули в службе. Их слова передает РИА Новости.
Отмечается, что задержанные незаконно прекратили действие лицензии на добычу минеральной воды одним из предприятий — для будущего рейдерского захвата этой организации. Также занимались хищением природного газа. При обыске были изъяты: оружие, автомобили и деньги. Помимо лидеров из министерства экономического развития также задержаны бизнесмены Ставрополья, причастные к преступлениям.
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