Происшествия Главы Минэкономразвития РФ задержаны ФСБ за рейдерство в Ставрополье 26 марта 2024 в 11:57 Размер текста - 17 + ФСБ раскрыла рейдерскую группировку, состоящую из глав Минэконмразвития Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ФСБ раскрыла преступную группировку, в которую входили главы Минэкономразвития. Они занимались коррупционными схемами в Ставропольском крае и готовили рейдерский захват. «ФСБ РФ совместно с Министерством внутренних дел РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность членов организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края, причастных к совершению противоправных деяний экономической и коррупционной направленности», — подчеркнули в службе. Их слова передает РИА Новости. Отмечается, что задержанные незаконно прекратили действие лицензии на добычу минеральной воды одним из предприятий — для будущего рейдерского захвата этой организации. Также занимались хищением природного газа. При обыске были изъяты: оружие, автомобили и деньги. Помимо лидеров из министерства экономического развития также задержаны бизнесмены Ставрополья, причастные к преступлениям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ФСБ раскрыла преступную группировку, в которую входили главы Минэкономразвития. Они занимались коррупционными схемами в Ставропольском крае и готовили рейдерский захват. «ФСБ РФ совместно с Министерством внутренних дел РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность членов организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края, причастных к совершению противоправных деяний экономической и коррупционной направленности», — подчеркнули в службе. Их слова передает РИА Новости. Отмечается, что задержанные незаконно прекратили действие лицензии на добычу минеральной воды одним из предприятий — для будущего рейдерского захвата этой организации. Также занимались хищением природного газа. При обыске были изъяты: оружие, автомобили и деньги. Помимо лидеров из министерства экономического развития также задержаны бизнесмены Ставрополья, причастные к преступлениям. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям