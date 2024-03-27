В Челябинском районе зарегистрирована вспышка африканской чумы

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Вспышка опасного заболевания у свиней зарегистрирована в одном из районов Фото:

В Нагайбакском районе Челябинской области зарегистрирована вспышка африканской чумы у свиней. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минсельхоза региона.

«В настоящее время в поселке Остроленском Нагайбакского района зафиксирован падеж свиней в одном частном подворье. Симптомы заболевания у животных указывают на африканскую чуму свиней, поэтому на территории установлен карантин», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что на территории карантина проводятся противоэпизоотические мероприятия: на границе эпизоотического очага и угрожаемой зоны установлен дезинфекционный барьер, проводится подворный обход населения для определения количества свинопоголовья, прекращены все перемещения и перегруппировки свиней, запрещены посещения хозяйства, где зафиксирован падеж свиней, посторонними лицами.

«В угрожаемую зону в радиусе пяти километров от очага инфекции попадает только поселок Остроленский. Из него запрещен вывоз свиней и продукции из свинины. Для человека африканская чума свиней не опасна», — добавили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Ранее очаги африканской чумы свиней обнаружили на двух свинокомплексах группы компаний «Агроэко» в Воронежской области. Карантин вели в трех районах региона. Власти РФ предупреждали о возможном росте стоимости свинины из-за сокращения поголовья.

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В Нагайбакском районе Челябинской области зарегистрирована вспышка африканской чумы у свиней. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минсельхоза региона. «В настоящее время в поселке Остроленском Нагайбакского района зафиксирован падеж свиней в одном частном подворье. Симптомы заболевания у животных указывают на африканскую чуму свиней, поэтому на территории установлен карантин», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что на территории карантина проводятся противоэпизоотические мероприятия: на границе эпизоотического очага и угрожаемой зоны установлен дезинфекционный барьер, проводится подворный обход населения для определения количества свинопоголовья, прекращены все перемещения и перегруппировки свиней, запрещены посещения хозяйства, где зафиксирован падеж свиней, посторонними лицами. «В угрожаемую зону в радиусе пяти километров от очага инфекции попадает только поселок Остроленский. Из него запрещен вывоз свиней и продукции из свинины. Для человека африканская чума свиней не опасна», — добавили в пресс-службе регионального минсельхоза. Ранее очаги африканской чумы свиней обнаружили на двух свинокомплексах группы компаний «Агроэко» в Воронежской области. Карантин вели в трех районах региона. Власти РФ предупреждали о возможном росте стоимости свинины из-за сокращения поголовья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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