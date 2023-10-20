В Воронежской области выявили очаги африканской чумы свиней

21 октября 2023 в 02:17 Размер текста - 17 +

Карантин ввели до 24 января 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Очаги африканской чумы свиней обнаружили на двух свинокомплексах группы компаний «Агроэко» в Воронежской области. Об этом заявили в региональном правительстве. «На двух свинокомплексах группы „Агроэко“ в Калачеевском районе Воронежской области обнаружены очаги африканской чумы свиней (АЧС)», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Карантин вели в трех районах региона до 24 января 2024 года. Ранее сообщалось, что стоимость свинины в РФ может вырасти из-за сокращения поголовья свиней. Это происходит из-за африканской чумы.

Очаги африканской чумы свиней обнаружили на двух свинокомплексах группы компаний «Агроэко» в Воронежской области. Об этом заявили в региональном правительстве. «На двух свинокомплексах группы „Агроэко“ в Калачеевском районе Воронежской области обнаружены очаги африканской чумы свиней (АЧС)», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Карантин вели в трех районах региона до 24 января 2024 года. Ранее сообщалось, что стоимость свинины в РФ может вырасти из-за сокращения поголовья свиней. Это происходит из-за африканской чумы.