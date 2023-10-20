20 октября 2023

В Воронежской области выявили очаги африканской чумы свиней

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Карантин ввели до 24 января 2024 года Фото:

Очаги африканской чумы свиней обнаружили на двух свинокомплексах группы компаний «Агроэко» в Воронежской области. Об этом заявили в региональном правительстве.

«На двух свинокомплексах группы „Агроэко“ в Калачеевском районе Воронежской области обнаружены очаги африканской чумы свиней (АЧС)», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Карантин вели в трех районах региона до 24 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что стоимость свинины в РФ может вырасти из-за сокращения поголовья свиней. Это происходит из-за африканской чумы.

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Очаги африканской чумы свиней обнаружили на двух свинокомплексах группы компаний «Агроэко» в Воронежской области. Об этом заявили в региональном правительстве. «На двух свинокомплексах группы „Агроэко“ в Калачеевском районе Воронежской области обнаружены очаги африканской чумы свиней (АЧС)», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Карантин вели в трех районах региона до 24 января 2024 года. Ранее сообщалось, что стоимость свинины в РФ может вырасти из-за сокращения поголовья свиней. Это происходит из-за африканской чумы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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