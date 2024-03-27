Жителей челябинского села соберут на сход из-за африканской чумы

27 марта 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Специалисты произвели забор анализов для подтверждения заболевания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Остроленском Нагайбакского района Челябинской области планируется провести сход жителей после подтверждения информации о вспышке африканской чумы свиней. Об этом сообщил глава района Егор Тимофеев. «Информация о признаках инфекции появилась 26 марта. В тот же день специалисты ветстанции отобрали материал для исследований. В данный момент мы ждем результатов лабораторного анализа, после чего устроим сход жителей», — рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Тимофеев. Ранее URA.RU сообщало, что на территории района вокруг поселка установлена карантинная зона. По данным регионального минсельхоза, симптомы заболевания у животных указывают на африканскую чуму свиней, поэтому были приняты соответствующие меры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Остроленском Нагайбакского района Челябинской области планируется провести сход жителей после подтверждения информации о вспышке африканской чумы свиней. Об этом сообщил глава района Егор Тимофеев. «Информация о признаках инфекции появилась 26 марта. В тот же день специалисты ветстанции отобрали материал для исследований. В данный момент мы ждем результатов лабораторного анализа, после чего устроим сход жителей», — рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Тимофеев. Ранее URA.RU сообщало, что на территории района вокруг поселка установлена карантинная зона. По данным регионального минсельхоза, симптомы заболевания у животных указывают на африканскую чуму свиней, поэтому были приняты соответствующие меры.