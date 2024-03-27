Жителей челябинского села соберут на сход из-за африканской чумы

В поселке Остроленском Нагайбакского района Челябинской области планируется провести сход жителей после подтверждения информации о вспышке африканской чумы свиней. Об этом сообщил глава района Егор Тимофеев.
«Информация о признаках инфекции появилась 26 марта. В тот же день специалисты ветстанции отобрали материал для исследований. В данный момент мы ждем результатов лабораторного анализа, после чего устроим сход жителей», — рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Тимофеев.
Ранее URA.RU сообщало, что на территории района вокруг поселка установлена карантинная зона. По данным регионального минсельхоза, симптомы заболевания у животных указывают на африканскую чуму свиней, поэтому были приняты соответствующие меры.
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