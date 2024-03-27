Жителей челябинского села соберут на сход из-за африканской чумы

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Агрофирма Ариант, мясокомбинат. Челябинск, свинина, свинья, пятачок, апк, сельское хозяйство, ландрас
Специалисты произвели забор анализов для подтверждения заболевания Фото:

В поселке Остроленском Нагайбакского района Челябинской области планируется провести сход жителей после подтверждения информации о вспышке африканской чумы свиней. Об этом сообщил глава района Егор Тимофеев.

«Информация о признаках инфекции появилась 26 марта. В тот же день специалисты ветстанции отобрали материал для исследований. В данный момент мы ждем результатов лабораторного анализа, после чего устроим сход жителей», — рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Тимофеев.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории района вокруг поселка установлена карантинная зона. По данным регионального минсельхоза, симптомы заболевания у животных указывают на африканскую чуму свиней, поэтому были приняты соответствующие меры.

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В поселке Остроленском Нагайбакского района Челябинской области планируется провести сход жителей после подтверждения информации о вспышке африканской чумы свиней. Об этом сообщил глава района Егор Тимофеев. «Информация о признаках инфекции появилась 26 марта. В тот же день специалисты ветстанции отобрали материал для исследований. В данный момент мы ждем результатов лабораторного анализа, после чего устроим сход жителей», — рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Тимофеев. Ранее URA.RU сообщало, что на территории района вокруг поселка установлена карантинная зона. По данным регионального минсельхоза, симптомы заболевания у животных указывают на африканскую чуму свиней, поэтому были приняты соответствующие меры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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