Губернатор Махонин обещает пермякам новый музей

В Перми создадут музей Великого князя Михаила Александровича

Музей посвятят Великому князю Михаилу Александровичу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский край получил в собственность помещения Каретного проезда «Королевских номеров». В этой гостинице последние дни жизни провел Великий князь Михаил Александрович. Губернатор Дмитрий Махонин намерен создать здесь постоянный музей.

«Помещения Каретного проезда „Королевских номеров“ переходят в краевую собственность. Сейчас здесь представлена историко-архивная выставка, посвященная судьбе Великого князя Михаила Александровича и трагическим событиям июня 1918 года. Это наш первый шаг к музеефикации здания, созданию там постоянной экспозиции», — рассказал Махонин в Telegram.

По словам главы региона, помещения на первом этаже дома №5 по улице Сибирской край получил бесплатно. Здание является объектом культурного наследия.

Михаил Александрович Романов, младший брат императора Николая II. В марте 1918 года пришедшие к власти большевики сослали его в Пермь. В ночь на 13 июня Великий князь был расстрелян.