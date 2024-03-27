Губернатор Махонин обещает пермякам новый музей

В Перми создадут музей Великого князя Михаила Александровича
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Открытие памятника великому князю Михаилу Александровичу Романову в день города. Пермь, памятник романову михаилу
Музей посвятят Великому князю Михаилу Александровичу Фото:

Пермский край получил в собственность помещения Каретного проезда «Королевских номеров». В этой гостинице последние дни жизни провел Великий князь Михаил Александрович. Губернатор Дмитрий Махонин намерен создать здесь постоянный музей.

«Помещения Каретного проезда „Королевских номеров“ переходят в краевую собственность. Сейчас здесь представлена историко-архивная выставка, посвященная судьбе Великого князя Михаила Александровича и трагическим событиям июня 1918 года. Это наш первый шаг к музеефикации здания, созданию там постоянной экспозиции», — рассказал Махонин в Telegram.

По словам главы региона, помещения на первом этаже дома №5 по улице Сибирской край получил бесплатно. Здание является объектом культурного наследия.

Михаил Александрович Романов, младший брат императора Николая II. В марте 1918 года пришедшие к власти большевики сослали его в Пермь. В ночь на 13 июня Великий князь был расстрелян.

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Пермский край получил в собственность помещения Каретного проезда «Королевских номеров». В этой гостинице последние дни жизни провел Великий князь Михаил Александрович. Губернатор Дмитрий Махонин намерен создать здесь постоянный музей. «Помещения Каретного проезда „Королевских номеров“ переходят в краевую собственность. Сейчас здесь представлена историко-архивная выставка, посвященная судьбе Великого князя Михаила Александровича и трагическим событиям июня 1918 года. Это наш первый шаг к музеефикации здания, созданию там постоянной экспозиции», — рассказал Махонин в Telegram. По словам главы региона, помещения на первом этаже дома №5 по улице Сибирской край получил бесплатно. Здание является объектом культурного наследия. Михаил Александрович Романов, младший брат императора Николая II. В марте 1918 года пришедшие к власти большевики сослали его в Пермь. В ночь на 13 июня Великий князь был расстрелян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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