Амурскую область накрыла песчаная буря. Фоторепортаж

28 марта 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Небо над Амурской областью окрасилось в оранжевый цвет Фото: AHMED JALIL/EPA/ТАСС В Амурской области прошла китайско-монгольская песчаная буря. Она окрасила небо в городе Благовещенске в желтый цвет, что успели запечатлеть на фото жители города. URA.RU показывает фоторепортаж с места события. Песчаные бури, возникшие в Монголии и Китае, принесли вместе с собой частицы земли, что сделает осадки грязными. Такие аномалии происходят в Приамурье каждый год и стали привычным явлением. Небо окрасилось в желто-оранжевые цвета из-за песочных бурь telegram-канал НТВ Фото: По данным синоптиков, такая погода будет держатся в регионе еще несколько дней telegram-канал НТВ Фото: В Благовещенске и других городах сильный ветер, местным жителям рекомендовано защищать глаза от попадания песка и пыли telegram-канал «Коммерсантъ» Фото: Местные жители успели запечатлеть необычный цвет неба telegram-канал UFA1.RU | Новости Уфы Фото: 28 и 29 марта во многих районах области обещают пыльную погоду telegram-канал Пул N3 Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Амурской области прошла китайско-монгольская песчаная буря. Она окрасила небо в городе Благовещенске в желтый цвет, что успели запечатлеть на фото жители города. URA.RU показывает фоторепортаж с места события. Песчаные бури, возникшие в Монголии и Китае, принесли вместе с собой частицы земли, что сделает осадки грязными. Такие аномалии происходят в Приамурье каждый год и стали привычным явлением.