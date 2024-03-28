Небо над Амурской областью окрасилось в оранжевый цвет
В Амурской области прошла китайско-монгольская песчаная буря. Она окрасила небо в городе Благовещенске в желтый цвет, что успели запечатлеть на фото жители города. URA.RU показывает фоторепортаж с места события.
Песчаные бури, возникшие в Монголии и Китае, принесли вместе с собой частицы земли, что сделает осадки грязными. Такие аномалии происходят в Приамурье каждый год и стали привычным явлением.
Небо окрасилось в желто-оранжевые цвета из-за песочных бурь
По данным синоптиков, такая погода будет держатся в регионе еще несколько дней
В Благовещенске и других городах сильный ветер, местным жителям рекомендовано защищать глаза от попадания песка и пыли
Местные жители успели запечатлеть необычный цвет неба
28 и 29 марта во многих районах области обещают пыльную погоду
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