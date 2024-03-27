В ХМАО мужчина во время ссоры ударил сына топором по голове

28 марта 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Суд приговорил мужчину к условному сроку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Нижневартовске мужчина во время ссоры с сыном ударил его топором. За это городской суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. «[Осужденный] Поясняет, что он схватил первое попавшееся под руку. Увидев [топор], сын немного отошел назад, а затем он сделал шаг вперед и стал кричать ему „Ну давай!“. Затем сын сделал еще шаг вперед, [осужденный], испугавшись, махнул топором и попал обухом топора по голове сына», — сообщается в картотеке Нижневартовского городского суда. После удара потерпевший выбежал из дома с кровотечением. Отец рассказал на суде, что испугался за сына, стал одеваться чтобы его догнать и вызвать скорую помощь. Когда он уже оделся, в квартиру явились сотрудники полиции, которые доставили осужденного в отделение. В своей вине вартовчанин полностью раскаялся и носил сыну передачи в больницу. Суд приговорил его к условному сроку. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте мужчина убил брата ради девушки. По данным следствия, мотивом была ревность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске мужчина во время ссоры с сыном ударил его топором. За это городской суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. «[Осужденный] Поясняет, что он схватил первое попавшееся под руку. Увидев [топор], сын немного отошел назад, а затем он сделал шаг вперед и стал кричать ему „Ну давай!“. Затем сын сделал еще шаг вперед, [осужденный], испугавшись, махнул топором и попал обухом топора по голове сына», — сообщается в картотеке Нижневартовского городского суда. После удара потерпевший выбежал из дома с кровотечением. Отец рассказал на суде, что испугался за сына, стал одеваться чтобы его догнать и вызвать скорую помощь. Когда он уже оделся, в квартиру явились сотрудники полиции, которые доставили осужденного в отделение. В своей вине вартовчанин полностью раскаялся и носил сыну передачи в больницу. Суд приговорил его к условному сроку. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте мужчина убил брата ради девушки. По данным следствия, мотивом была ревность.